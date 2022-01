Tien Om Te Zien keert deze zomer terug naar Middelkerke (voor 8 weken!)

Goed nieuws voor de fans van Tien Om Te Zien. Het programma keert komende zomer terug naar de zeedijk. Na het succes vorig jaar wordt opnieuw gekozen voor Middelkerke.

Vorige zomer kon de terugkeer van Tien Om Te Zien op de dijk van Middelkerke op de nodige bijval rekenen. Het werd bij VTM bekeken door zo’n 900.000 kijkers, goed voor 43,4% marktaandeel. Een vervolg kon dus niet uitblijven. En voor de vele fans is er nu goed nieuws, want de moeder der muziekprogramma’s keert ook in de zomer van 2022 terug bij VTM. Tien Om Te Zien zal deze keer niet één, maar acht weken lang de tenten opslaan op de zeedijk in Middelkerke, met de legendarische Willy Sommers en Anne De Baetzelier als hosts. Dat vernamen de twee vanochtend live bij dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe van Qmusic.

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, reageerde alvast heel tevreden: “En of ik content ben! Het is net alsof mijn vakantieliefje van vorige zomer laat weten dat ze staat te popelen om terug te keren naar Middelkerke en dat ze een beetje langer zal blijven. Zo zie je maar, ik was vorige zomer al overtuigd dat onze korte, maar heftige flirt kon uitgroeien tot een romance van langere duur. Het bewijst dat Middelkerke het perfecte decor is voor een feestelijke zomer. We zullen de muzikanten, de presentatoren, de crew en natuurlijk het publiek met open armen ontvangen.”