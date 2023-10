Thomas (30) uit Vleteren waagt zijn kans in ‘Boer zkt Vrouw’: “Graag iemand die voor ‘de vooruit’ is”

Vrijdagavond stelt Dina Tersago een nieuwe boer voor aan de VTM-kijkers. De 30-jarige melkvee- en aardappelboer Thomas Leplae uit Vleteren pakt de plaats in van Manuel, die intussen al de liefde vond. “Ik werk graag hard, maar ik ben ook een echte levensgenieter.”

Voor de zomer stelde Dina Tersago al een aantal kandidaten voor die straks op zoek gaan naar de ware liefde in ‘Boer zkt Vrouw’. Daar komt nu nog een extra naam bij: Thomas Leplae uit Vleteren. Nadat een andere boer moest afhaken, kwam de productie opnieuw bij hem aankloppen. Opmerkelijk: toen ze dat de eerste keer deden, hield hij de boot af. “Vrienden hadden mij ingeschreven, maar ik zag dat niet zitten. Dat hele televisiegebeuren leek niet meteen iets voor mij. Maar die vraag was achteraf wel wat door mijn hoofd blijven spoken, en ik dacht een paar keer: ‘misschien had ik toch beter ja gezegd’.”

“Volgens mijn vrienden heb ik niets te verliezen”

“Toen ze weer bij mij kwamen aankloppen, heb ik eerst wat raad gevraagd aan goeie vrienden waarvan ik weet dat die er objectief naar kijken. Zij stelden dat ik niets te verliezen had, en ergens is dat wel waar.”

Thomas werkt al sinds jaar en dag mee in het melkveebedrijf van zijn ouders, waar er ook aardappelen gekweekt worden. “Ik heb nog drie oudere zussen, maar ben de enige die verder doet in de stiel. Hoe dat was om op te groeien met drie zussen? Goed, al moest ik wel, euh…, mijn mannetje leren staan.” (lacht)

Huisje, tuintje, kindje

De afgelopen jaren werd er stevig in de boerderij geïnvesteerd, en Thomas krijgt daarbinnen ook een steeds grotere rol. “Maar misschien heb ik er iets te veel tijd erin gestopt. Veel maten zijn al bezig met huisje, tuintje, kindje. Meer nog: nu zijn ze volop bezig aan ronde twee qua kinderen krijgen. Met dertig te worden, sta je daar wel al eens meer bij stil.”

“Belangrijk is dat ze begrijpt dat de boerenstiel iets aparts is”

Maar het is niet zo dat het leven van Thomas alleen maar uit werken bestaat. “Integendeel. Ik ben heel sociaal, ben een echt familiemens, en ga graag op stap met vrienden. En dat is niet om mij steenonnozel te drinken of zo. Ik ga graag iets lekkers eten, met een goed glas wijn. Ik kan echt van het leven genieten. Het leven is ook te kort om alleen maar te werken.”

En met twee is het altijd fijner. “Wat voor vrouw ik zoek? Iemand die niet opkijkt van iemand die groot is – ik ben 1,96 meter.” (grijnst) “Ik zoek iemand die positief in het leven staat, sociaal en net als ik gedreven en voor de vooruit is. Het zou fijn zijn als ze mee in de zaak komt, maar dat is geen vereiste. Belangrijk is dat ze begrijpt dat de boerenstiel iets aparts is. Dat je flexibel moet zijn, en als ze regen voorspellen dat je plots voor dag en dauw de aardappelen van het veld moet rijden. En hobby’s? Niet zozeer. Ik ben heel graag in de natuur, dus een fiets- of wandeltochtje sla ik niet snel af.”

Boer Cyriel

Op het moment dat we Thomas spraken, wist hij het zelf nog maar een paar weken. “Het moet nog wat zakken. Veel mensen in mijn omgeving weten ook nog van niets. Ze wisten wel dat ik de eerste keer neen had gezegd, maar niet dat ik nu toch meedoe. Er zijn ook al opnames geweest, en dat was wel wennen. Maar ze stellen je ook op je gemak. Maar ik zit er wel wat mee in hoe het straks in beeld komt en naar het verdere verloop. Ik hoop vooral iemand te vinden, maar heb geen zin in drama op de boerderij.”

Thomas kan alvast raad vragen aan Cyriel Capoen uit Vleteren, die vorig jaar de liefde vond bij Els. “We kennen elkaar, ja. Veel boeren zijn er ook niet in Vleteren. Het contact is wel wat verwaterd sinds hij bij Els is, maar ik begrijp dat. Het is voor iedereen druk.”