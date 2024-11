‘Temptation’ Megan is getrouwd in Las Vegas

Megan Desaever uit Oostende, die momenteel een eigen docureeks heeft op Streamz, is in het huwelijksbootje gestapt in Las Vegas. Dat maakte ze zelf bekend via Instagram.

Het gaat Megan Desaever eindelijk voor de wind. Na een woelige periode, waarvan we een deel zagen voorbij passeren in de docureeks ‘Megan: een bewogen jaar’ op Streamz, lijkt het geluk haar toe te lachen. In die reeks zagen we al hoe ze afgelopen zomer halsoverkop verliefd werd op een Britse zakenman. Het was al vrij snel serieus. Een paar weken later liet ze al een tattoo zetten, en in september bleek dat hij haar al ten huwelijk had gevraagd.

De twee zijn getrouwd in een kapel in Las Vegas. © Instagram Megan Desaever

Nu was het eindelijk zover. De twee zijn in het huwelijksbootje gestapt in Las Vegas. Dat nieuws deelde Megan op haar Instagram-pagina. Daar gaf ze ook aan binnenkort nog een groot feest te geven.