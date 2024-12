Succesvolle West-Vlaamse podcasts krijgen vervolg bij GoPlay

De GoPlay-podcasts zijn het afgelopen jaar niet uit de lijst van best beluisterde podcasts weg te slaan. Play kondigt nu een nieuw seizoen aan van zowel ‘Vik & Gert’, ‘De Zussen Coorevits’ als ‘Achter de schermen’.

Bij Play zetten ze steeds vaker in op podcasts met hun schermgezichten. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen, want wie de afgelopen maanden de top tien van best beluisterde podcasts op nasloeg, zag steevast dezelfde namen opduiken.

Bij De Zussen Coorevits delen Annelien en Stephanie Coorevits opnieuw hilarische anekdotes en hebben ze ongefilterde gesprekken over het leven. Geen onderwerp blijft onbesproken: break-ups, seksleven, opvoeden, vriendschap en meer. Vanaf volgend jaar ontvangen de zussen voor het eerst gasten in hun zetel. Vik & Gert, Vlaanderens meest geliefde vader-zoon duo, blijven wekelijks bijpraten over hun leven, zowel professioneel als privé. In elke aflevering nemen Viktor en Gert Verhulst luisteraars mee in hun leven en praten ze openhartig over persoonlijke ervaringen en grappige situaties.

Annelien en Stephanie Coorevits zullen volgend jaar ook gasten ontvangen. © GoPlay

En ook Achter De Schermen brengt je opnieuw achter de coulissen van de Vlaamse media. Op hun eigenste manier, mét een kwinkslag, dompelen Jeff en Pieterjan (afkomstig uit Brugge, red.) je samen met bekende gezichten onder in de geheimen en verhalen van de Vlaamse showbizz. Om het jaar in schoonheid af te sluiten, halen ze dit jaar nog één keer alles uit de kast met Achter De Schermen: De Eindejaarsshow waar ze o.a. hét mediageheim van het jaar zullen onthullen. De inmiddels al uitverkochte show zal eind december te zien zijn op Play4 & GoPlay en de opbrengst van de ticketverkoop gaat integraal naar De Warmste Week.

Play, dat vandaag hun voorjaarsprogrammatie aankondigt, laat weten dat ook volgend jaar zowel De Zussen Coorevits, Vik & Gert en Achter De Schermen opnieuw te zien zullen op GoPlay en te beluisteren via je favoriete podcastplatform.