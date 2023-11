Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd in ‘Stukken van mensen’

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) is op zaterdag 11 november te gast in ‘Stukken van mensen’ op televisiezender ‘Play 4’.

‘Stukken van mensen’ is aan zijn achtste seizoen toe. In de realityreeks, gepresenteerd door Evy Gruyaert, probeert een verkoper een exclusief pronkstuk tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen aan vier kunstdealers. “Wat ik in de bewuste aflevering verkoop, hou ik liever nog even voor mezelf”, aldus de burgemeester. “Kwestie dat het mysterie rond de uitzending nog wat in stand gehouden wordt.”

De uitzending met burgemeester Vanderjeugd start om 21.15 uur.