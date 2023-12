Spalk die burgemeester verkocht in ‘Stukken van Mensen’ levert 1.500 euro op: cheque gaat naar ‘t Vlammeke

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) overhandigde aan Welzijnsschakels ‘t Vlammeke een cheque van 1.500 euro. De burgemeester was op 11 november te zien in het TV-programma ‘Stukken van Mensen’ op Play 4. In de realityreeks, gepresenteerd door Evy Gruyaert, probeert een verkoper een exclusief pronkstuk tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen aan vier kunstdealers. De burgemeester probeerde er een spalk van het ontwerpersduo Charles en Ray Eames aan de man te brengen. De spalk dateert uit de Tweede Wereldoorlog en werd gebruikt om beenbreuken te stabiliseren van gewonde soldaten. Kunstdealer Bie Baert kocht het stuk uiteindelijk aan voor 1.500 euro. Het was volgens de burgervader al van bij aanvang de bedoeling om de opbrengst aan een goed doel te schenken. Burgemeester Francesco Vanderjeugd overhandigde de cheque aan Rika Van Robaeys en Marleen Degraeve van Welzijnsschakels ‘t Vlammeke. (BCH/foto JCR)