Sint-Ritakerk op de Zandberg is een locatie van de serie Arcadia op VRT MAX

De Sint-Ritakerk diende als locatie voor seizoen 2 van de Belgisch-Nederlandse sciencefiction-televisiereeks Arcadia. Ook baby Léa, toen 4 weken oud en baby van de Harelbeekse leerkracht Annelies Lecoutre, speelde een rol. Directeur Bruno Colpaert van de VBS Sint-Ritaschool beleefde alles van nabij. De serie is nu te zien op VRT MAX. Deze productie VRT-KRO-NCRV is de duurste ooit in de Lage Landen.

De serie speelt zich af in een futuristische wereld en dus ging het productiehuis jonnydepony op zoek naar futuristische, moderne bouwkunst uit de jaren 1960-80. Voor Seizoen 1 kozen ze onder meer het Provinciehuis en Arenawijk in Antwerpen, het zinkgat Fondry des Chiens in Viroinval en de uitkijktoren bij de Gileppestuwdam in Wallonië. Ook de Sint-Ritakerk stond op de locatielijst voor Seizoen 1. “De voorziene scènes werden geschrapt, maar de locatie bleef steeds in ons achterhoofd. Voor het tweede seizoen werd deze locatie opnieuw opgepikt”, duidt Tanguy Ligon, locationmanager voor Arcadia 2.

“Ik verzorg de logistieke organisatie van de opnames op locatie, samen met een productieteam. Ik maak afspraken met gemeenten en eigenaars of locatieverantwoordelijken om de opnames vlot te laten verlopen. Op voorhand worden de scenario’s uitgesplitst per decor. De regisseur, artdirector en Director of Photograpy geven hun idee van de locatie die ze wensen bij elk decor en dan start er zoektocht door een Location Hunter. Zij komen met verschillende voorstellen waarvan we enkele opties selecteren om te bezoeken. Daaruit komt meestal de definitieve filmlocatie. Indien geen locatie goed zit, wordt er verder gezocht. Het is een soort van afvalrace omwille van het beeld, maar ook vaak van technische aspecten zoals ligging ten opzichte van de zon, mogelijkheid om de diverse ruimtes uit te lichten, omgevingsgeluiden, enzovoort.”

Wim Opbrouck tegen het lijf lopen

“De opnames waren goed. Het was een technisch huzarenstukje om de kerk uit te lichten via het enige (dak)raam. Dit gebeurde door middel van een grote hoogwerker buiten. Het decorteam heeft prachtige decorelementen bijgebouwd die tegelijkertijd de structuur van het gebouw behouden, maar ook de kerkelijke elementen verstoppen”, aldus Tanguy. “De binnenkant van de Sint-Ritakerk was inderdaad één van de decors voor seizoen 2. Er waren heel wat interne verbouwingswerken nodig voor het decor. Zo werd een grote stelling gebouwd boven het altaar en orgel, die via een majestueuze trap bereikt werd. Het hoog kruisbeeld aan de rechterzijde van het altaar en het beeld van de O.L.V. van Vlaanderen dienden hiervoor zelfs afgezaagd te worden, maar werden nadien vakkundig teruggeplaatst”, vertelt directeur Bruno Colpaert van de Sint-Ritaschool, pal naast de kerk. “De acteurs op deze locatie konden zich omkleden en laten schminken in de voormalige pastorie. Dit pand wordt gebruikt door de centrale diensten van het Katholiek Basisonderwijs van Harelbeke, maar in die week kon je daar ook Clara Cleymans, Wim Opbrouck of bijvoorbeeld Aimé Claeys tegen het lijf lopen.”

Wim Opbrouck in actie in Arcadia. © VRT

Baby Zita

De kerk werd gebruikt als decor voor de plaats waar de Raad van Bestuur en de Voogd van Arcadia vergaderen (zie plot). Bruno Colpaert heeft goede herinneringen aan de opnames. “Voor één van de opnames was er ook een baby nodig. Deze figurant was snel gevonden bij Léa, het toen 4 weken oud dochtertje van juf Annelies Lecoutre van de Sint-Ritaschool die toen in bevallingsverlof was. Als kers op de taart kregen de leerlingen van de lagere school van Sint-Rita nadien ook een exclusief bezoek op de set.” Léa speelt de rol van het dochtertje van de hoogzwangere Voogd Lena Harms, revisor bij het Vizier, die vermoord wordt, en opgevolgd wordt door de nieuwe Voogd die de baby Zita noemt en haar wil adopteren …

Plot

De plot spreekt tot de verbeelding. Na een wereldwijde zondvloed hebben de overlevenden zich verschanst in ommuurde zones zoals Arcadia, een utopische samenleving waar de burgers ‘krijgen wat ze verdienen’. De waardemeter is een burgerscore, geregistreerd op een chip in de hand. Een cijfer op 10 is een afgeleide van onder meer IQ, gezondheid, opleiding, maatschappelijke bijdrage en -vooral- burgerlijke gehoorzaamheid. Hoe hoger het cijfer, hoe meer status en privileges. Inwoners mogen bijvoorbeeld geen suiker eten en geen alcohol drinken. Onaangepast gedrag kost punten. Zakt je score onder een bepaald niveau of overtreed je de wetten, dan word je onverbiddelijk verbannen naar de onherbergzame en levensgevaarlijke Buitenwereld. Alles wordt in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten het Schild en het Vizier, waardoor criminaliteit onmogelijk lijkt. De natie Arcadia wordt bestuurd door de heren van de Koepel met de Voogd aan het hoofd. Tot er corruptie in het spel komt. De ijzersterke serie volgt de familie Hendriks die fundamentele keuzes moet maken over hoe ze willen leven en wat ze daarvoor willen opgeven. Arcadia seizoen 1 en 2 zijn sinds 19 januari op VRT MAX te zien.

Reacties

“Als schepen van patrimonium kan ik alleen maar zeggen dat het bewijst dat ‘onze’ kerk toch wel een prachtig en merkwaardig gebouw is en dat ze dat buiten Harelbeke blijkbaar ook weten. Het is toch wel iets om trots op te zijn als je weet dat bepaalde fragmenten opgenomen zijn in die kerk. We zijn trouwens met het toenmalige college op uitnodiging ter plaatse geweest tijdens een opname. Heel indrukwekkend”, zegt schepen Kathleen Duchi.

“Het is mooi voor onze stad dat we op twee verschillende manieren een link hebben met de serie. Enerzijds zien we opnieuw een heel sterke Wim Opbrouck aan het werk en anderzijds de Sint-Ritakerk als decor. Het kan alleen maar onze troeven als stad nog meer in the picture zetten”, aldus burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze.