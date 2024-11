Simonne en Albert uit Wevelgem maar liefst 70 jaar samen: “Vonk sloeg over in de rups”

Uitzonderlijk is het zeker, 70 jaar getrouwd zijn. Bovendien voelen Albert ‘Berke’ Callewaert (93) en Simonne Vandamme (91) zich nog goed, zeker tijdens het feest dat ze voor hun grote familie organiseerden. Zelfs kleindochter Annelore kwam speciaal voor het feest vanuit Australië gevlogen.

We hebben het even moeten opzoeken, geen goud of diamant, een huwelijk dat al 70 jaar lang duurt is een platina huwelijk. Iets heel uitzonderlijks en kostbaars. Daar wees ook schepen Kevin Devieuw op. Het geschenk dat hij mocht aanbieden, een gesigneerde glazen foto van het koningspaar krijg je enkel bij een platina huwelijk.

Het geheim van een lang huwelijk? Daar hebben Albert ‘Berke’ Callewaert (26/03/1931) en Simonne Vandamme (22/11/1933) in andere bewoordingen dezelfde mening over. ‘Nu en dan kunnen zwijgen’, zegt Berke. ‘Veel van elkaar verdragen’, weet Simonne.

Familie samenhouden

Op hun platina verjaardag zagen ze er in ieder geval stralend uit. Even stralend als de hele familie, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die present tekenden op hun feest. “Het is onze wens om onze familie zoveel mogelijk samen te houden”, vertelt Berke. “Vergeet zeker niet te vermelden dat kleindochter Annnelore voor dit feest uit Australië is afgekomen.”

Albert was steenkapper, het grootste deel van zijn loopbaan bij Vandekerkhove Monument. Daar werkte hij aan de herstelling van kerken en andere monumenten zoals de Lakenhalle van Poperinge. Als tiener vluchtte hij met zijn ouders voor de Duitse bommen naar Duinkerke. Daar werd de boot getorpedeerd waarmee ze naar Engeland zouden varen. Een geluk. En het sein voor het gezin om terug te keren.

Albert leerde Simonne kennen in de rups op de foor van Kortrijk. Ze lieten elkaar niet meer los. Tijdens zijn soldatendienst kon Albert een cent bijverdienen door de verkoop van sigaretten aan het thuisfront, wat spaargeld dat hij gebruikte om zijn eerste huis te bouwen. Als snel verhuisden ze naar de Sportstraat waar ze nog steeds wonen en ze hun gezin stichtten: Ivan (69), Patrick (67), Hilde (66) en Elsie (63). Daar blijven ze genieten van elkaars gezelschap. Simonne kookt en knutselt. Albert verzorgt de vogels en de kippen en gaat poenderen. Waarbij hij vaak de rollator van Simonne als kruiwagen gebruikt. (SL)