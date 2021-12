Sam Wouters (14) uit Mesen is zaterdag te zien in VTM-programma ‘Loïc tussen 2 vuren’

Sam Wouters (14) is de zoon van onze Krak van vorig jaar, Inge Briels, samen met haar man uitbater van B&B Le Cloître. Daar kregen ze onlangs topchef Loïc Van Impe op bezoek. Sam mocht koken voor presentatrice en actrice Maureen Vanherberghen. Of het lekker was, zie je zaterdagavond op VTM.

De zoon van onze Krak van vorig jaar Inge Briels wil dolgraag in de voetsporen treden van zijn moeder. Zij baat samen met haar man Sven Wouters de enige B&B van Mesen uit. Sam wil later graag in de keuken van Le Cloître schitteren. “Misschien verander ik dan wel de naam in ‘Au Jacques’ of ‘Chez Sam’. ‘Au Jacques’ zou een verwijzing zijn naar mijn opa.”

Sinds dit schooljaar volgt Sam les in de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Bij de start van het schooljaar kwamen ambassadeur Jeroen Meus en ambassadrice Sofie Dumont langs om de jonge gasten een hart onder de riem te steken. “Als eerstejaars kon ik de voorbereidende werken doen voor de maaltijd. Op de parking zag ik Jeroen in een glimp passeren. Zelf ben ik er nog niet uit of ik een tv-kok wil worden. De weg is nog lang.”

Sam mocht alvast wel zijn kans wagen in ‘Loïc tussen 2 vuren’, een VTM-programma waarin tv-chef Loïc Van Impe door een Bekende Vlaming wordt uitgedaagd om zijn of haar lievelingsgerecht te maken. In de eerste aflevering van het tweede seizoen klopte Loïc aan bij Sam. Van de opnames heeft hij volop genoten. “De opdracht luidde: Maureen verwennen met een hotdog van witte pens met een salsa. Het werd een sausje op basis van warme appel, met Ardeense uienkonfijt, sla en rozemarijnfrietjes.”

Sam kan ontzettend genieten van een verzorgde, uitgebreide maaltijd op restaurant. “Natuurlijk eet ik wel eens een hamburger met friet, maar als ik moet kiezen dan kies ik voor een goede steak.” De voorbije zomervakantie trok Sam met zijn ouders naar het zuiden van Frankrijk, waar getafeld werd in sterrenrestaurants. “Een hele beleving, zeker weten. En ook al sta je daar niet zelf in de keuken, je leert er heel veel bij hoe je een topgerecht moet klaarmaken. Dat heet stelen met de ogen, zeker?”

Ondertussen steekt Sam al eens de handen uit de mouwen als zijn moeder voor de gasten kookt. Pasta is nu al zijn specialiteit. Een pasta carbonara, bijvoorbeeld, met pancetta en pecorino. “Een echt smaakbommetje, met een heerlijke zoute touch van de pancetta”, glimlacht hij. Volgende stap is een pasta vongole. “En de inspiratie is er om een pastabolletje te verwerken in een pizza.”

‘Loïc tussen 2 vuren’, op zaterdag 18 december om 18.20 uur op VTM.