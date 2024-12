Rik Verheye vormt coachduo met… Metejoor in ‘Masters of Madness’

Rik Verheye en Metejoor gaan als coachduo van Bim Bam Bayern samen de strijd aan in Masters of Madness, de nieuwe voetbalcompetitie en gelijknamig Play4-televisieprogramma van Dries Mertens en Jan Vertonghen.

Het zijn drukke tijden voor kersvers West-Vlaams Ambassadeur Rik Verheye. Samen met zanger Metejoor wordt hij trainer in Masters of Madness, de nieuwe voetbalcompetitie die in goede banen wordt geleid door Dries Mertens en Jan Vertonghen. “Rik en Metejoor zijn twee échte voetbalfans”, weet Dries. “We brachten hen in contact en ze hadden meteen een goeie klik. Het plezier spat ervan af. Bim Bam Bayern is het voorlaatste coachduo van Masters of Madness. Hun tegenstander op de eerste speeldag, volgende week maandag 23 december, is nog een verrassing. Nog even geduld, jullie zullen versteld staan.”

Nederlagen vermijden

Rik Verheye (37 jaar) is al levenslang een Club Brugge-fan, is nu anderhalf jaar voorzitter van Sporting Hasselt en zet nu ook zijn eerste stappen in de voetbalwereld als trainer. “Bij Club Brugge zie ik wekelijks het beste voetbal van België en ik stel vast dat als ze dan toch eens verliezen, ik net als de rest van het stadion weet hoe die nederlaag had vermeden kunnen worden. En bij Hasselt haalt onze trainer alles uit de kast voor zijn motivational speeches. Het wordt moeilijk hem te overtreffen maar een muzikale toets van Metejoor kan het verschil maken… Als opkomstnummer kiezen we ‘intro’ van Metejoor. Schrijf die titel al maar op ons palmares.”

Allerlaatste kans

Metejoor (33 jaar) wordt geregeld gespot in de Belgische voetbaltribunes. Maar de hitmachine blijkt ook zelf een begenadigd voetballer te zijn: “Ik speelde nog met de beloften van KV Turnhout in tweede klasse en mocht als 18-jarige geregeld mee de bus op met het eerste elftal, als back-up speler in de kern. Jammer genoeg sprong ik nooit van een plaats op de bus naar een plaats op de bank. Een scheenbeenbarst velde mijn carrière. In Masters of Madnes mag je als coach soms een penalty trappen, ik zie het als een allerlaatste kans om mijn carrière te herlanceren.”