Relaas van ongeneeslijke Tore Sercu (26) in aangrijpende docu: “Emotionele spreidstand”

Vanaf 26 november is ‘Leven in verlengingen’ te zien op VRT 1, waar we het verhaal krijgen van Tore Sercu, zoon van psychologe Ilse Vanbrabant en van acteur/regisseur Mathias Sercu. Al drie jaar leeft Tore met de diagnose van een agressieve en ongeneeslijke kanker.

Tore Sercu kreeg 3,5 jaar geleden de diagnose van een agressieve en ongeneeslijke kanker: plasmablastair myeloom. Tore werd al snel ‘terminaal verklaard’ en zou nog maar 6 maanden te leven hebben. Vandaag balanceren Tore en zijn gezin voortdurend tussen bewust afscheid nemen en bewust leven.

In drie afleveringen geeft het gezin Sercu een waardevolle en rauwe inkijk in het complexe proces. Van de eerste diagnose in mei 2021, over meerdere bommen die onverwachts inslaan: verschillende therapieën en bestralingen, tot een consultatie in de dagkliniek (waar Tore nog wekelijks naartoe moet) in 2024. Niet alleen het medische traject, maar vooral ook de persoonlijke worstelingen en momenten van hoop en liefde staan centraal. “Vanaf die eerste diagnose – in mei 2021- veranderde alles,” zegt Mathias Sercu. “Onder impuls van Ilse besloten we meteen om beelden vast te leggen, eerst enkel voor onszelf, maar al snel merkten we hoeveel steun mensen vonden in ons verhaal. Ondanks dat dit zeker voor Tore niet altijd gemakkelijk is, hebben we toch besloten om hiermee naar buiten te komen.”

Het gezin Sercu is door de diagnose nog dichter naar elkaar toegegroeid. © VRT

Met handycam-beelden die het gezin zelf vastlegde, interviews en open gesprekken tussen gezinsleden schetst Leven in verlengingen een rauw, eerlijk en liefdevol portret. Samen herbeleven ze de voorbije jaren terwijl ze kijken naar deze beelden, geprojecteerd vanuit hun camper – die voor hen een tweede thuis werd op de parking van het UZ Gent. Van de eerste diagnose in 2021, over de autologe en allogene stamceltransplantaties, tot de wekelijkse dokterbezoeken in oktober 2024. Ze praten over liefde, over pre-rouwen, de eenzaamheid van de ziekte, maar ook over de schoonheid die ze vinden in heel simpele dingen. En over hoe een verschrikkelijk iets hen nog dichter bij elkaar heeft gebracht. Hard, authentiek en vooral heel eerlijk. Zo geeft dit warm gezin een uniek inzicht in hoe zij met deze onmogelijke situatie omgaan. “Als wij ervoor kunnen zorgen dat er een paar mensen in vergelijkbare situaties hier iets aan hebben, dan willen we niet meer twijfelen. Dat is de reden waarom we dit willen doen”, aldus Tore Sercu.

Leven in verlengingen, vanaf 26 november op VRT 1.