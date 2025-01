Quentin uit Knokke-Heist neemt deel aan Bestemming X: “Voor avontuur en adrenaline”

Een van de tien deelnemers aan het vtm-programma Bestemming X, dat draait om een zenuwslopende roadtrip op weg naar een mysterieuze bestemming, is Quentin Vanswieten (31) uit Knokke-Heist. “Ik hou van avontuur en adrenaline, dus dit was echt iets voor mij”, zegt de autoverkoper en helikopterpiloot.

Op maandag 5 januari is het nieuwe seizoen van Bestemming X op vtm van start gegaan. In het programma nemen tien onbekende Vlamingen plaats in een zwarte geblindeerde bus om een zenuwslopende roadtrip doorheen Europa aan te vatten. Wie als eerste de mysterieuze eindbestemming X bereikt, wint het spel en de felbegeerde geldprijs. Maar de weg is zeker niet rechtlijnig, want de deelnemers worden constant op de proef gesteld met hints en misleidingen. Via tal van zware mentale en fysieke opdrachten kunnen de kandidaten telkens een stap verder komen.

Een van die kandidaten is Quentin Vanswieten uit de Knokke-Heistse deelgemeente Ramskapelle. “Ik had het eerste seizoen gezien en vond dat het een heel boeiend en origineel programma. Op de aftiteling stond een oproep naar deelnemers voor het tweede seizoen. En gezien ikzelf hou van avontuur en adrenaline leek dit echt iets voor mij. Dus schreef ik me in en aan na meerder selectierondes werd ik weerhouden”, zegt Quentin.

Helikopterpiloot

Dat de jongeman houdt van adrenaline en avontuur, mag blijken uit zijn beroeps en hobbykeuzes. Quentin is al tien jaar lang verkoper bij de Porsche-garage langs de Natiënlaan in Knokke. Daarnaast is hij een fervent helikopterpiloot. “Ik heb mijn deelname als heel boeiend ervaren en ik kijk er met veel plezier op terug. Doordat je echt geïsoleerd wordt, bijvoorbeeld door op een volledig geblindeerde bus te zitten, word je stressbestendigheid en oriëntatievermogen wel op de proef gesteld, maar persoonlijk heb ik het mentaal niet zo heel zwaar gehad. Ik merkte dat je je snel aanpast aan de situatie, zo heb ik dat toch aangevoeld. Zelf heb ik ook niet zo vlug angst bij nieuwe situaties. Ik denk wel dat ik goed in de groep lag en heb er heel goede vriendschappen aan overgehouden, in het bijzonder met kandidaat Bart. Dus voor mij was het echt een heel mooie ervaring.”