Play4 zet dit najaar in op kleppers, met ook dagelijkse talkshow voor Gert Verhulst

Volgende week stellen VRT en VTM hun najaar voor, maar Play4 pakt nu al uit met zijn programmatie. Daaruit blijkt dat de zender de aanval inzet op de avond, door niet alleen de uitzendingen van ‘De Slimste Mens’ te vervroegen, maar ook door een dagelijkse talkshow met Gert Verhulst te lanceren.

Gert Verhulst bewees eerder al dat hij moeiteloos een talkshow aankan. Akkoord, bij Gert Late Night en De Cooke & Verhulst Show kwamen er flink wat toeters en bellen bij kijken, maar au fond ging Verhulst geen enkele vraag uit de weg. Deze keer mag hij het ten gronde doen, met De Tafel van Vier, een nieuwe dagelijkse live actuashow in de vooravond van Play4. Van maandag tot donderdag nodigt hij telkens vier tafelgasten uit, die vanuit hun rol of link met de actualiteit een onderwerp meenemen naar de studio aan de Vlaamse Kaai in Antwerpen. Een rist hoofdgasten wisselen elkaar af, telkens geflankeerd door drie extra gasten met expertise en inzichten. Trouwe sidekick James Cooke focust zich intussen weer op Extreme Makeover Vlaanderen, dat ook in West-Vlaanderen voet aan de grond zet én op James De Musical, dat dit seizoen evenwel géén West-Vlamingen in de kijker zet.

Daarnaast pakt de zender uit met een bekende en rijzige West-Vlaming: Eric Goens. Die blijft dicht bij huis voor het tweede seizoen van Het Parket. Hij volgt namelijk het Openbaar Ministerie in Brugge, Ieper en Kortrijk én de parketmagistraten van dichtbij. Play4 zet overigens in op meer van dit, met onder meer De Rechtbank, een derde seizoen van Ooit Vrij en Haren, waarbij zes mensen binnen justitie zich laten opsluiten in een nieuwe gevangenis.

Coorevits ahoy!

Nog om naar uit te kijken: De Allerslimste Mens ter Wereld, het 20ste seizoen al. Daarin strijden opvallende kandidaten en winnaars van vorige seizoenen om de ultieme titel. Ook die andere klepper keert terug: Over De Oceaan. Daarin is onder meer Annelien Coorevits te zien. Er is ook een tweede seizoen van Klopjacht, waarbij onder meer een duo uit Proven wordt opgejaagd.

Onder de noemer terug van weggeweest krijgen we een zesde seizoen van Bake Off Vlaanderen én The Sky is the Limit en mag Alex Agnew de mensen de stuipen op het lijf jagen in Alex Agnew’s Fear Factor. En als vanouds mag Sports Late Night niet ontbreken. Aan tv-plezier geen gebrek dus!