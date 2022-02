Play4 waagt zich met Nonkels ook aan West-Vlaamse fictie

Nadat West-Vlaamse fictie het niet onaardig deed bij Eén, springen ze nu bij Play4 ook op de kar. De zender geeft een eerste beeld vrij van de nieuwe reeks ‘Nonkels’ van en met Rik Verheye.

Diep in de West-Vlaamse polders wonen de drie broers Persyn sinds jaar en dag op hetzelfde perceel. In het voormalig ouderlijk huis hokt eenzaat Pol (Wim Willaert), in de fermette daarnaast woont pantoffelheld Luc (Jelle De Beule) met zijn pinnige vrouw Carine (Isabelle Van Hecke). Hun twee woonsten staan in de schaduw van de moderne villa van nouveau riche en ondernemer Willy (Rik Verheye) en diens jongere vrouw Delphine (Emilie De Roo).

Hun relatieve rust wordt grondig verstoord wanneer de Kameroense vluchteling Innocent Dipanda (Blaise Afonso) onaangekondigd bij Luc voor de deur staat, en hem vraagt om onderdak. Luc had de voormalige pennenvriend van zijn dochter Anke (Silke Thorrez) immers zelf meermaals geschreven – vanop een veilige 6000 kilometer in vogelvlucht – dat hij altijd welkom was bij zijn tweede familie in België. Maar stel een vraag aan één Persyn, en je krijgt weerwoord van de hele familie; trek in bij één pennenvader, en je krijgt er twee bemoeizieke nonkels bij.

Koeterwaals

Nonkels is een komisch drama over oude ideeën en een nieuwe werkelijkheid, authentiek West-Vlaams en goedbedoeld koeterwaals, natuurlijke slijtsporen en slijtvast kunstgras. Nonkels werd geschreven door Jelle De Beule, Rik Verheye en Koen De Poorter en geregisseerd door Jelle Gordyn.

Wanneer de reeks dit jaar precies op antenne gaat, is nog niet bekend.