Opnames ‘Huis Gemaakt’ gestart in Nieuwpoort

Het VTM-programma Huis Gemaakt gaat opnieuw van start. In Nieuwpoort wordt momenteel een huis verbouwd, waarbij de kandidaten kans maken om het te houden.

Vier bouwvallige huizen, verspreid over vier verschillende Vlaamse provincies en maar liefst acht gepassioneerde koppels die alles willen geven voor hun eigen, gratis droomhuis. De opnames van het succesvolle VTM-programma Huis Gemaakt zijn gestart. Dit seizoen worden niet drie, maar vier panden onder handen genomen. De huizen bevinden zich in Nieuwpoort, Haasdonk, Mechelen en Lummen. De strijd is zwaar en de inzet enorm: de winnaar van dit verbouwavontuur hoeft nooit meer een lening af te betalen en kan zich voor altijd eigenaar noemen van zijn of haar droomhuis.

Dit huis wordt momenteel helemaal verbouwd. © VTM

In een rustig hoekje van Nieuwpoort, omgeven door groen en de geur van de zee, ligt een huis dat wacht op een nieuwe start. Met zicht op een groene zone en een speelplein, is dit de perfecte stek voor wie graag ontsnapt aan de drukte. Aan de gevel prijkt ‘Elinka’ – een knipoog naar de namen van de drie dochters die hier ooit hun sporen achterlieten. Het huis werd gebouwd in 1975 en is klaar voor een tweede leven.

Startdatum

De strijd begint met twee koppels per pand, die daarmee elkaars directe concurrenten worden. Onder het kritische oog van jurylid en aannemer Cerina Marchetta, interieurarchitect Bart Appeltans en ERA-vastgoedexpert Béa Vandendael, moeten de koppels alles uit de kast halen. Werfleider Johny staat klaar om technische steun en begeleiding te bieden, terwijl Dina Tersago opnieuw het gezelschap is dat hen door de vele pieken en dalen van het verbouwavontuur loodst. Hoewel de opnames in volle gang zijn, blijven de koppels en de startdatum van het nieuwe seizoen nog een goed bewaard geheim.