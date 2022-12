Op weg naar een Oscar? ‘Close’ genomineerd voor Golden Globe

De film van Lukas Dhont is genomineerd voor de titel van Beste Niet-Engelstalige Film.

Op 11 januari worden in Hollywood de Golden Globes uitgereikt door de leden van de Hollywood Foreign Press Association. Al decennialang is dat een heus instituut. Zopas maakte de organisatie de nominaties bekend, en daaruit blijkt dat ‘Close’ van Lukas Dhont mag meedingen voor een beeldje binnen de categorie ‘Best Picture – Non-English Language’.

Heuglijk nieuws voor regisseur Lukas Dhont en scenarist Angelo Tijssens, die vier jaar geleden met hun vorige prent ‘Girl’ ook een nominatie in de wacht sleepten. De film ‘Close’ ging dit voorjaar in première op het Filmfestival van Cannes, waar ze genomineerd werden voor de Gouden Palm. Al een prestatie op zich, maar Lukas mocht toen de Grand Prix mee naar huis nemen.

En nu de Oscars?

De film is ook de Belgische inzending voor de Oscars volgend voorjaar. In Hollywood werd de film zelfs al getipt om een nominatie te krijgen binnen de categorie ‘Beste Film’. Of ze het zover schoppen weten we half januari. De Golden Globes zijn doorgaans een goede graadmeter.

De film moet het overigens opnemen tegen ‘All quiet on the Western front’, ‘Argentina, 1985’, ‘Decision to leave’ en ‘RRR’. Straffe titels, maar ‘Close’ zou wel eens topfavoriet kunnen zijn…