Onze mollenvanger Marc Denys ziet nog drie kandidaten en één Mol

Lancelot, Comfort, Toos en Ruben spelen volgende zondag de halve finale van het elfde seizoen van De Mol. Thomas, dé hoofdverdachte van tv-kijkend Vlaanderen en de kandidaat die ook als dé saboteur werd gezien door Lloyd, Axel, Annelotte en Sven, ex-winnaars van vorige molseizoenen, is het dus niet. De makers van het programma blijven erin slagen om ons als kijker op het verkeerde spoor te zetten. Nog één aflevering voor de finale, ik overloop samen met u alle overblijvende deelnemers.

Beste lezers, jullie mollenvanger zat de vorige weken dus verkeerd. Maar niet getreurd, ik zie het als twee speurtochten naar de Mol voor de prijs van eentje dus gaan we er opnieuw voor. Of zoals Lancelot het zei: ‘Jezelf aanpassen is alles’. Wat mij betreft zijn er drie mogelijke Molletjes actief in Arizona, enkel Lancelot durf ik nog altijd uitsluiten. Vergeet niet dat hij tijdens de vierde aflevering, samen met Lieselot, oog in oog stond met twee lonkende pasvragen tijdens de opdracht met de nucleaire explosie. Lieselot hoefde geen pasvragen, maar het volstond voor de vastgoedmakelaar uit Antwerpen om het kleinood nog maar vast te nemen, zodat 5.000 euro verloren ging en de boel ontplofte. Zou een Mol zo’n buitenkansje laten liggen? Ik denk het niet…

Lancelot (27), vastgoedmakelaar uit Antwerpen

Afgelopen zondag vond Lancelot zijn nieuwe roeping: lesgeven aan een klas Amerikaanse tieners. De Antwerpenaar deed het op zijn eigen manier, met een vleugje chaos en een flinke dosis nonchalance. Eerlijk is eerlijk, ik vond hem goed bezig. Op het einde van de opdracht bleef hij misschien wel iets te lang uitweiden over randzaken zodat belangrijke info niet gegeven werd over het kostbare fun fact. Dit was inderdaad cruciale informatie om de meeste leerlingen te laten slagen voor de test. Mollenstreek of zich proberen verdacht te maken voor de ogen van de ganse groep? Voorlopig denk ik dat laatste. Lancelot speelt zijn spel, hij heeft zijn focus teruggevonden.

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette

De gynaecoloog uit Jette kreeg enkele afleveringen geleden het rode scherm en redde zich ternauwernood (en dankzij 6 vragen die ze opnieuw mocht beantwoorden), ten koste van Leïla.

Heeft ze op dat moment kostbare informatie gewonnen, wat haar straks een finaleticket oplevert? Weet ze wie de Mol is of…. is ze de Mol?

Op het eerste gezicht zet ze zich enerzijds op een ongelooflijke manier in om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sprokkelen, maar anderzijds levert die inzet bitter weinig geld op. Afgelopen zondag weer van hetzelfde laken een broek: ze lijkt gedreven in de bibliotheek, maar maakt weeral die foutjes die geld kosten aan de groep. Tijdens de opdracht met de taxichauffeur zie je haar subtiel tekens geven. Molgedrag of probeert ze zich enkel verdacht te maken? Comfort kon het supergoed vinden met Leïla, maar ik denk dat de groep haar wantrouwt als mogelijke saboteur. En dat dit de reden is waarom de groep Comfort niet geloofde toen ze de waarheid sprak. Want zij gaf de juiste kleur, groen, van de draad, die moest doorgeknipt worden, door. Maar de groep koos de kant van Ruben, de bom ontplofte en weg was de 5.000 euro voor de pot.

Toos (27), schrijnwerker uit Zaventem

Voorlopig blijf ik Toos zien als de guitige kandidaat die geniet van elke seconde van dit avontuur. De schrijnwerker uit Zaventem verdient regelmatig kleine bedragen voor de groep, maar misschien heeft hij toch een dubbele agenda? Voorlopig gun ik hem het voordeel van de twijfel.

Afgelopen zondag probeerde hij samen met Ruben een appel omhoog te schieten en dat lukte niet zo goed, dat kan gebeuren natuurlijk. Toos was ook de buschauffeur tijdens de afsluitende, superspannende opdracht (die wel heel veel aan de film ‘Speed’ deed denken).

Het respecteren van de minimumsnelheid werd een fluitje van een cent, maar waarom reed hij pardoes over dat mini-autootje met camera? Het resultaat was dat Comfort en Ruben de kleur onder de bus niet konden controleren. Een gemis met fatale gevolgen, want uiteindelijk werd dan ook de draad met de verkeerde kleur doorgeknipt, met de ontploffing en geen 5.000 euro voor de groep tot gevolg.

Ruben (22), patissier uit Nijlen

Thomas zei na zijn exit dat hij vol voor één persoon was gegaan. Het blijft koffiedik kijken, maar vermoedelijk richtte hij al zijn pijlen op Ruben. Toen er moest gekozen worden om de gele of de groene draad door te knippen, wou de Kortrijkzaan in geen geval de patissier uit Nijlen volgen. Dan lijkt het me toch dat de sympathieke docent Ruben verdacht, nee?

Afgelopen zondag schoot hij Herman De Croo af (en nee, ik maak geen opmerking over zijn pensioen), waardoor al direct een fun fact, een gegarandeerd juist antwoord, verloren ging.

Op de bus lijkt vooral de foute foto cruciaal, want het leverde fout gereedschap op om de bom mee te ontmantelen. En last but not least: die kleur onderaan de bus. Ruben reed met het autootje en testte terloops of het speelgoed bestand was tegen de druk van zo’n rijdend achterwiel van de voorbij denderende autobus. Vergeet dus maar die dubbelcheck van de kleur onderaan de bus. Comfort zag duidelijk een groene kleur. Ruben leek wel kleurenblind en verwarde opeens geel met groen. Klap op de vuurpijl was dat het drietal Thomas, Toos en Lancelot het foute antwoord van de patissier voor waarheid aannamen, de gele draad doorknipten, zo de bom lieten ontploffen en 5.000 euro in rook lieten opgaan. Ter info: een Mol is kleurenblind, deze info stond ongetwijfeld ook ergens te lezen in die Amerikaanse bibliotheek.

Geloof het of geloof het niet, de finale van ‘De Mol’ is nu echt in zicht! En de zoektocht naar de saboteur is, na het rode scherm van Thomas, voor mij opnieuw begonnen. Dit seizoen zal de winnaar weinig geld op zak steken. Van de ruim 80.000 euro die kon gewonnen worden, vinden we nu 17.320 euro terug in de pot. Afgelopen zondag werd niks verdiend tijdens het lesgeven door Lancelot, werd er slechts 500 euro bij elkaar gespeeld tijdens het kaarten tegen de Mol en leverde de busreis ook al niks op.

Tot volgende week, tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys