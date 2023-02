Ontnuchterend nieuws op komst voor Moerkerkse Kevin (28) in Boer zkt Vrouw

Minder leuk nieuws voor Kevin, de 28-jarige witlof- en frambozenboer uit Moerkerke (deelgemeente van Damme). Zondagavond tijdens de tweede aflevering van Boer zkt Vrouw zien we hoe hij van Dina Tersago te horen krijgt dat er slechts zes dames zich kandidaat stelden voor Kevin. Optimistisch als hij is, besluit hij gelukkig dat één goede voldoende is.

“Ik ben reuze benieuwd maar mijn verwachtingen zijn niet al te hoog. Hoe hoger de verwachtingen, hoe meer je teleurgesteld kan worden. Ik ben al een paar keer tegen de lamp gelopen in de liefde en nu wil ik gewoon mezelf zijn en m’n hart kunnen volgen in plaats van mijn hersenen. Ik laat het dus op me afkomen”, klonk het bij Kevin bij zijn voorstelling.