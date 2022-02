Nieuwe kandidaat The Masked Singer duikt op in Oostende

Vrijdag duikt Konijn op in The Masked Singer, maar vanmorgen maakte hij al Oostende onveilig. Een teken aan de wand?

De Oostendenaren moesten zich vanochtend twee keer in de ogen wrijven. Er dook immers plots een levensgroot konijn op in het straatbeeld. Konijn kan niet wachten om nu vrijdag zijn intrede te maken in The Masked Singer en laat zich vandaag al zien aan Vlaanderen. Hij strandde vanochtend in Oostende, waar hij het casino onveilig maakte en op de dijk met voorbijgangers op de foto ging.

Guga?

Als het over The Masked Singer gaat, zijn de passages niet zozeer willekeurig. Heel vaak zitten er tips in verstopt. Als we denken aan een groot mager figuur, Oostende én iemand die niet om een stunt verlegen zit, komen we al heel snel uit bij Laurent Bailleul ofte Guga Baùl. Eerder al werd gesuggereerd dat zijn vrouw, actrice Tine Embrechts, in het pak zit van Flamme Fatale. Als het effectief Guga is, dan is het wel een gedurfde zet van de zender. Hij is immers goed bevriend met presentator Niels Destadsbader.

The Masked Singer: vrijdag om 20.35 uur bij VTM.