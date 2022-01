Na de zaak-Bart De Pauw: VRT zet “Twee tot de Zesde Macht” stop

VRT plant voorlopig geen vervolg op de populaire quiz “Twee tot de Zesde Macht”. Zo kleurt de agenda bij productiehuis Koeken Troef! blanco, na de zaak-Bart De Pauw. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg zaterdag.

Bart De Pauw is oprichter van Koeken Troef!, het productiehuis achter Twee tot de Zesde Macht , en bedacht het spel. De tv-maker werd in 2017 aan de kant geschoven als presentator na klachten over grensoverschrijdend gedrag en vervangen door Jeroen Meus. Ook zette hij een stap opzij als zaakvoerder van Koeken Troef!. Behalve het proces tegen De Pauw, waarin hij deels schuldig werd bevonden aan belaging en elektronische overlast, spande hij zelf een rechtszaak aan tegen de VRT. Daarin eisen De Pauw en zijn gezin 12 miljoen euro schadevergoeding van zijn ex-werkgever.

Geen link

Dat de zender het programma afvoert door de link met De Pauw, ontkent de VRT in een reactie aan de kranten. Maar volgens De Pauws echtgenote Ines De Vos, huidig zaakvoerder van Koeken Troef!, speelt de juridische strijd wel degelijk een rol in het stopzetten van de quiz.

Sinds 2010 leverde Koeken Troef! succesvolle programma’s aan Eén zoals De Biker Boys , Quiz Me Quick , De Kazakkendraaiers en De Kinderpuzzel . Nu ligt de samenwerking stil. Ook voor andere zenders zijn er geen producties gepland.

