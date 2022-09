Na ‘Chantal’ nu ‘Juliet’: opnames nieuwe West-Vlaamse politiereeks bijna van start

Nóg een West-Vlaamse reeks?! Jawel, volgende week gaan de opnames van start van ‘Juliet’, een reeks voor Eén waarbij een rechercheur voor beroering zorgt in De Haan.

Dezer dagen doet ‘Chantal’ haar ding in het fictieve Loveringem. De reeks doet het bijzonder goed op zondagavond. Binnenkort krijgt ze het gezelschap van ‘Juliet’, waarvoor de opnames volgende week van start gaan.

De reeks draait rond politierechercheur Juliet Dumon. Na de dood van haar vader ruilt ze Brussel terug in voor De Haan, waar ze tijdelijk aan de slag gaat bij de recherche. Terwijl ze haar draai probeert te vinden, gaat ze ook nog op zoek naar een pleeggezin voor haar tienernichtje Chloë. De geesten uit het verleden laten haar echter niet los. Zo wordt ze geconfronteerd met onverwerkte schuldgevoelens bij de dood van haar moeder. En wanneer ze steeds dichter naar haar nichtje toegroeit, moet ze ook haar gevoelens over het moederschap in vraag durven te stellen.

Van Knokke tot Roeselare

Niet bepaald een vrolijke reeks dus. Anke Blondé (The Best of Dorien B.) zou de regie voor haar rekening nemen. De reeks zal te zien zijn op Eén, maar ook op het Nederlandse RTL en het Duitse ZDF. Naast opnames in De Haan wordt er naar verluidt ook in Knokke, Nieuwpoort, Zeebrugge, Middelkerke, Oostende en Roeselare gedraaid. Het is een productie van Eyeworks Film & TV Drama. Maar liefst zes scenaristen werden ingeschakeld. De hoofdrol wordt vertolkt door Charlotte De Bruyne.

Charlotte was al te zien in onder meer ‘De Twaalf’ en ‘Grond’. © Christophe De Muynck

Tien jaar geleden brak Charlotte door met Little Black Spiders en Flying Home. In die laatste speelde ze naast Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey). Sindsdien was ze onder meer te zien in Vriendinnen, Professor T., De Twaalf, Blackout en Grond. Ze was ook te zien in films als Achter De Wolken en Niet Schieten. Momenteel kan je haar aan het werk zien in Tori & Lokita, de film van de broers Dardenne die in de prijzen viel op het Filmfestival in Cannes. Binnenkort is ze ook te zien in Het Smelt, het regiedebuut van Veerle Baetens, gebaseerd op het gelijknamige boek van Lize Spit. Ook Sebastien Dewaele is daar in te zien. Leuk detail: ze vertolkte ooit een gastrolletje in ‘Bevergem’.

Charlotte als Holly Ceusters, één van de juryleden in ‘De Twaalf’. © © VRT

Opvallend: Charlotte is evenwel geen West-Vlaamse. Ze groeide op in Lochristi en woont vandaag in Gent met haar man, Alexander Devriendt, die theatergezelschap Ontroerend Goed runt. Zo leerden de twee elkaar overigens kennen. Samen hebben ze een dochtertje.

Wanneer de reeks precies op antenne komt, is nog niet bekend.