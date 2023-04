Mollenvanger Marc Denys zag de Mol bij de stokstaartjes

“De toekomst kan je niet voorspellen. Het verleden kan je niet veranderen”. Afgelopen zondag kregen we twee rode schermen voor de prijs van één. Driewerf helaas, want dat laatste rode scherm bleek fataal voor sympathieke Lëila, de zalige kandidate met haar schattige Franse tongval. De Mol is officieel halfweg nu. Vier deelnemers bestempel ik ondertussen definitief als kandidaat, eentje hou ik als joker en Thomas is en blijft mijn absolute hoofdverdachte!

Gilles De Coster en zes kandidaten zetten ondertussen het avontuur verder in de Amerikaanse prairie en het wondermooie decor van Tucson. De race richting de grote finale is inmiddels halfweg. Ik overloop samen met u alle overblijvende deelnemers.

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette

Na het zien van de laatste opdracht ben ik ervan overtuigd dat Commy niet de Mol is. Ontsnappen aan een exit is het voorrecht van een kandidaat, niet van de saboteur van het programma. Hopelijk blijft Comfort nog lang in het spel. Ze heeft ongetwijfeld bijkomende kennis opgedaan door die zes extra vragen die ze kreeg van Gilles. Aangezien ik haar uitsluit als mogelijk Molletje, maakt dit voor ons de zoektocht naar de echte saboteur iets gemakkelijker.

Lieselot Devos (32), slagersvrouw uit Rollegem-Kapelle

Mijn conclusie na vier afleveringen is dat Lieselot veel te eerlijk is voor dit programma. Ze heeft tijdens de eerste aflevering, in de caravan (weet je nog?), moeten liegen om haar vel te redden (na haar verloren duel tegen Toos) en de wroeging zindert nog steeds na. Vorige week weigerde ze de vrijstelling, afgelopen zondag haalde ze haar neus op voor een pasvraag. Het gevolg daarvan was dat er opnieuw heel veel geld in de pot kwam. Tijdens de tweede opdracht stelde Lieselot zich onmiddellijk kandidaat om Bingo te spelen, de minst interessante locatie voor de Mol. Ze hielp ook eerste afvaller Comfort bij het beantwoorden van de vraag rond haar eigen jeugdfoto. Opnieuw een gemiste kans om 500 euro uit de pot te spelen, een kans die een Mol nooit zou laten liggen.

Lancelot (27), vastgoedmakelaar uit Antwerpen

Kan er iemand dringend de dokter bellen voor Lancelot? Iedereen ging er vooraf toch van uit dat de vastgoedmakelaar afgelopen zondag één of zelfs twee pasvragen op zak ging steken? Dat Lieselot geen zin heeft in een persoonlijk voordeel, dat valt te begrijpen. Maar Lancelot? Feit is dat zijn goedhartigheid tegenover de groep de groepspot spekt met maar liefst 5.000 euro.

Bij de tweede opdracht zien we de Antwerpenaar zich dan weer kandidaat stellen voor de Bingo-opdracht, de minst geschikte locatie om te saboteren. Op deze manier spelen is nefast voor dat mogelijke finaleticket, Lancelot!

Toos (27), schrijnwerker uit Zaventem

TV-kijkend Vlaanderen ziet in Toos de opvolger van Uma als saboteur van de groep, maar ik heb hem eigenlijk al lang afgeschreven.

Net zoals Lieselot en Lancelot, de twee Lotjes, stelt Toos zich kandidaat voor de Bingo-opdracht. Daar toont de schrijnwerker zich als de meest ijverige deelnemer want hij roept als eerste ‘Bingo!’, nog voor de andere dames beseffen dat ze weer op hun kaart mogen kijken. Het levert 1.000 euro op voor de pot. Guitige Toos beleeft daar in Arizona de tijd van zijn leven.

Ruben (22), patissier uit Nijlen

Eerlijk… Thomas (zie verder) verdenk ik al sinds de allereerste aflevering en afgelopen zondag deed hij er nog een paar schepjes bovenop. Misschien zelfs een paar schepjes te veel… Dat is dan ook de reden waarom ik nu al uitkijk naar een tweede deelnemer om naar voor te schuiven als eventuele Mol. Mijn keuze valt dan zonder aarzelen op Ruben. Tijdens de eerste opdracht was de patissier uit Nijlen de enige die zijn code niet wilde doorgeven aan Thomas en Toos. Daardoor bestond het risico dat er geen 5.000 euro in de pot kwam (als er niet werd gekozen voor pasvragen). En stokstaartjes tellen, daar deden Ruben en Thomas niet aan mee. Het leverde een foute gok op en geen 500 euro voor de pot. Ruben werd ook aangeklampt door een eenzame senior, waardoor ze 2 minuten kostbare tijd verloren. Ter info: Ruben verdiende tot nu toe het minste van alle kandidaten en soms moet je enkel de harde cijfers laten spreken. Voor Ruben zet ik mijn enige joker in.

Thomas (42), leerkracht uit Kortrijk

Is het toeval dat, tijdens alle opdrachten van dit seizoen, leerkracht Thomas zich op de beste plaats om te mollen bevindt? Afgelopen zondag was hij, naar eigen zeggen, net te laat om zich een plaatsje bij het Bingo-team toe te eigenen. In plaats daarvan kon hij in de zoo beletten dat de juiste antwoorden het Bingo-team bereikten. Thomas probeerde ook een foute foto aan de alligator te koppelen.

Bij de opdracht om de spellingsfout te vinden op het bordje bij de wilde dieren, las Thomas luidop “The beats“ i.p.v. ‘The bears’, maar toch viel het kwartje bij zowel Thomas als Ruben niet. Daarnaast kloeg hij ook nog dat Ruben iets te snel stapte. Had de leerkracht uit Kortrijk schrik dat de opdracht zou slagen? Of verdenken deze twee elkaar? De Mol bevindt zich wat mij betreft absoluut zeker in het mini-team Thomas/Ruben. En werden die foutjes van Thomas afgelopen zondag niet iets te fel in de verf gezet?

Beste lezer, ik blijf, zoals u kunt lezen, op mijn hoede voor tunnelvisie en hou mijn oogjes open voor de handelingen van zowel Ruben (over wie we de laatste weken eigenlijk niet zoveel te weten komen. Waar zijn de verhalen van hem met Hanne Troonbeeckx en Celine Van Ouytsel naartoe?) en last but not least Thomas.

In de pot steekt 14.520 euro: 5.000 euro bij de Titan2-proef dankzij Lieselot en Lancelot, 1.000 euro bij de bingoproef, -1.000 euro bij de Exitproef en de rit met DeLorean uit Back to the Future.

Goed om weten: meer dan de helft daarvan dankt de groep aan de onbaatzuchtigheid van Lieselot!

Tot volgende week, tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys