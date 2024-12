Mollenvanger Marc Denys onthult de locatie van… De Mol 2025

Beste vrienden, heel goed nieuws! We kennen de locatie voor het nieuwe molseizoen.

Het vorige seizoen speelde zich af op het Italiaanse eiland Sicilië, voor volgend seizoen wordt Europa ingeruild voor Azië. Dit vertrouwde Gilles De Coster ons afgelopen weekend tijdens de eindejaarsshow van de podcast Achter de schermen toe.

Gilles De Coster: ‘De Mol gaat naar Thailand. Als groot liefhebber vind ik het een prachtig decor voor het nieuwe seizoen. Van het bruisende Bangkok tot de zwoele jungle, van de soms adembenemende tempels tot de paradijselijkste stranden: Thailand heeft alle ingrediënten voor een fantastisch avontuur. En over ingrediënten gesproken: ook van de Thaise keuken ben ik al jaren een soort superfan.’

Leuk weetje: het is nog maar de tweede keer dat de ‘nieuwe beste vrienden’ van Gilles in Azië voet aan wal zetten, want in 2019 speelde het avontuur zich af in Vietnam. Er was vooraf nog geen Mol gekozen, weet je nog? De keuze van de makers viel toen op chirurg Elisabet Haesevoets, mijn favoriete Mol aller tijden. Hoe moeilijk het ook was om onvoorbereid de saboteur te zijn, haar job als spoedarts hielp haar daar om steeds de kalmte te bewaren. Ze bespeelde de groep, en ons als kijker, op meesterlijke wijze.

Een nieuw seizoen van De Mol wordt doorgaans in het voorjaar uitgezonden, de exacte startdatum en de namen van alle kandidaten volgen later. We kijken er alvast nu al naar uit.

Fijne feestdagen, een gezond 2025 en tot ‘Ollemolle Mol’!