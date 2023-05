Mollenvanger Marc Denys neemt afscheid van Mol Comfort en de leuke groep

De zoektocht is nu officieel voorbij. Na negen weken zetten we een punt achter het elfde seizoen van De Mol. Vorige week werd al duidelijk dat Comfort de saboteur van dienst was, maar nu weten we hoe die lieve Commy het aan boord legde. In de allerlaatste aflevering van het seizoen toonden de makers zoals gewoonlijk de verborgen tips die je naar de juiste Mol hadden kunnen leiden.

Zo reageren de kandidaten op de onthulling van de Mol

Bij verliezend finalist Toos verscheen Mol Comfort al voor het eerst op de radar tijdens de tweede opdracht van de eerste aflevering. De schrijnwerker uit Zaventem doorzag als ex-scout Commy met haar sierduik tijdens de ‘Walk the Line’-opdracht. Maar spijtig genoeg voor Toos deed er ook een zekere Lancelot mee. De vastgoedmakelaar uit Antwerpen gaf een nieuwe dimensie aan het begrip ‘gedreven spelen’. Eerst spreidde hij zijn antwoorden nog over Lieselot, Comfort en Toos, maar na de ‘Back to the Future’-opdracht doorzag hij op zijn beurt de gynaecoloog uit Jette. Comfort was volgens het aanvoelen van Lancelot gewoon iets te gretig om haar plaatsje in de DeLorean-wagen op te eisen. Een eerdere opdracht (nucleaire explosie met de twee mogelijke pasvragen) leverde, door Lieselot en zijn toedoen, maar liefst 5.000 euro op en de Mol stond te popelen om weerwraak te kunnen nemen.

Brugge, één week geleden

De tweestrijd tussen de twee protagonisten Lancelot en Toos ontaarde in een episch duel met een ongeziene eindstand: een ex aequo-score van 29 juiste antwoorden op 30 vragen! Een tweede vragenronde, deze keer op tijd, moest de beslissing brengen. Beide bollebozen scoorden een perfecte 10 op 10, maar de vastgoedmakelaar was net iets sneller. Op deze manier greep Toos naast de hoofdprijs van 27.320 euro en kon Lancelot beginnen feesten!

Dit is hoe Comfort het ei van Conny saboteerde

Graag ook een applausje voor Mol Comfort. Ze heeft het stokje met veel zwier, passie en gedrevenheid overgenomen van Uma uit Kortrijk, de Mol van afgelopen seizoen. Met die eeuwige lieve glimlach op haar gelaat was ze er steeds als de kippen bij om elk zwak moment van de anderen uit te buiten, denk bijvoorbeeld aan het rode eitje van Conny dat ze subtiel brak.

Verborgen hints: zo had je Comfort al eerder kunnen ontmaskeren

Sommige verborgen aanwijzingen naar de Mol lijken misschien wel vergezocht, andere zijn zo simpel dat je ze bijna niet gelooft. Ook voor de gewone kijker is en blijft de Mol dus op te sporen, laten we daar moed uit putten voor een volgende editie. Toegegeven, jullie mollenvanger bakte er dit seizoen bitter weinig van. Ik liet me compleet in de luren leggen door de makers met dat rode scherm van Comfort. Een Mol kan toch geen rood scherm krijgen? Het resultaat was dat ik haar al vroeg in het spel totaal uitsloot als mogelijke Mol.

(lees verder onder de foto)

Ik wens u tot slot, lieve lezer, te bedanken voor al die vriendelijke reacties via sociale media en om trouw mijn artikels te lezen! Ik vond het echt een eer om voor jullie en KW de mollenvanger van dienst te zijn en hopelijk tot volgend seizoen!

Mollengroetjes,

Marc Denys