Mollenvanger Marc Denys met de locatie van… De Mol 2024

Beste vrienden, heel goed nieuws! We kennen de locatie voor het nieuw Molseizoen. Gilles De Coster maakte dit, voor de gelegenheid bijgestaan door acteur en ex-deelnemer Matteo Simoni, deze week bekend.

De bestemming van het nieuw avontuur wordt Sicilië. “’De Mol’ wordt dit jaar overgoten met een stevige scheut Italiaanse flair”, aldus Gilles De Coster. “Sicilië is het perfecte decor voor dit nieuwe molavontuur. Het is een fascinerend eiland, met ruige kustlijnen en prachtige dorpjes, met broeierige steden en weidse vergezichten. Een bijzonder inspirerende plek ook met z’n rijk historisch en artistiek erfgoed. En naar het schijnt ook niet slecht van eten.”

Zoals jullie wel weten gaan in het programma tien onbekende Vlamingen op zoek naar de saboteur in hun midden. Vorig jaar kwam Lancelot als winnaar uit de strijd in het mooie Arizona. Hij zat saboteur Comfort al snel op het spoor en kroonde zich tot verdiende winnaar. Schrijnwerker Toos was de verliezend finalist.

Leuk weetje: het is de allereerste keer dat De Mol terugkeert naar hetzelfde land. Toen het programma 20 jaar gelden op TV1 werd uitgezonden, was Italië de bestemming van het derde seizoen. De toenmalige groep, met presentator Michiel Devlieger, moest dan op zoek naar Mol Marc Simons.

Een nieuw seizoen van De Mol wordt doorgaans in het voorjaar uitgezonden, de exacte startdatum en de namen van alle kandidaten volgen later. We kijken er alvast nu al naar uit.

Fijne feestdagen, een gezond 2024 en tot ‘Ollemolle Mol’!