Mollenvanger Marc Denys kraakt de code en vindt de Mol

Wat is De Mol toch een geweldig programma, zo spannend, avontuurlijk en amusant tegelijk. Met mijn cowboyboots in het zand en schuilend onder een cactus denk ik terug aan die onverwachte exit van mijn hoofdverdachte, Thomas, en wik en weeg ik de vier overblijvers. De Mol maakte inmiddels al zes slachtoffers en hij eist ondertussen meer en meer schermtijd op, waardoor hij ook steeds meer in het voetlicht treedt.

Afgelopen zondag waren we getuige van een wel heel speciale geschiedenisles over België (zou Tom Waes hebben meegekeken?), een subliem kaartspel tegen de handlanger van de Mol en een explosieve busrit. Al van bij de start mollen sommige kandidaten lustig mee, terwijl de echte Mol ogenschijnlijk zijn best kan doen.

Lancelot (27), vastgoedmakelaar uit Antwerpen

Lancelot spekte, samen met Lieselot, de pot tijdens de vierde aflevering op een onwaarschijnlijke manier met maar liefst 5.000 euro. Op dat eigenste moment ging er een dikke streep door zijn naam in mijn molboekje. Niet omdat ik niet langer geniet van zijn Amerikaans avontuur, integendeel zelfs, maar wel omdat de saboteur van dienst zich nooit of te nimmer op zoveel altruïsme zou laten betrappen. Dat de slagersvrouw uit Rollegem-Kapelle geen zin meer had in een pasvraag, daar knijpen we intussen wel een oogje voor toe. Maar de vastgoedmakelaar uit Antwerpen hoefde slechts een pasvraag vast te nemen om automatisch een nucleaire explosie te laten volgen. Zo’n buitenkans laat je toch niet liggen als Mol? In plaats daarvan gaf hij een voorzichtig tikje aan het kleinood, omdat het kon…

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette

De gynaecoloog uit Jette kreeg in diezelfde vierde aflevering het rode scherm en redde zich ternauwernood (en dankzij zes vragen die ze opnieuw mocht beantwoorden), ten koste van Leîla.

De afgelopen dagen kreeg ik regelmatig de vraag voor de voeten geworpen of de Mol wel kan geconfronteerd worden met een rood scherm. Van vorige seizoenen weet ik dat ook de Mol de test invult. Gewoon om te kunnen meepraten achteraf met de kandidaten. En regelmatig krijgen we te horen dat de Mol nooit naar huis gaat.

Maar als we dat nu eens alles vanop afstand bekijken: waarom zouden de makers het zichzelf en Comfort (als ze de Mol is) zo moeilijk maken door haar eerst het rode scherm te laten zien? Na de uitleg van Gilles De Coster zijn sommige kandidaten voor de gelegenheid eens all-in gegaan op hun verdachte. Dus ergens wringt het dan toch dat je de Mol als laatste doet eindigen bij het invullen van de antwoorden om deze dan gegarandeerd te laten terugkeren, nee? Ik geloof er niet in.

Ruben (22), patissier uit Nijlen

Ik schreef het begin deze week al: Thomas verklaarde na zijn exit dat hij vol voor één persoon was gegaan. Het blijft koffiedik kijken, maar vermoedelijk richtte hij al zijn pijlen op Ruben. Toen er op het einde van de busrit tijdens de zesde aflevering moest gekozen worden tussen de gele en de groene draad, wou de Kortrijkzaan in geen geval de patissier uit Nijlen volgen. Dan lijkt het me toch dat de sympathieke docent Ruben verdacht.

Ik moet ook terugdenken aan die kleurrijke eitjes-opdracht tijdens de derde aflevering. Thomas en Ruben komen het eerst aan bij het ontbijt. Beiden maken kennis met de boodschap van Gilles De Coster en beseffen dat de ‘rode eitjes’ die dag belangrijk gaan worden. De patissier uit Nijlen stelt aan Thomas voor om het briefje van de presentator weg te nemen, zodat de anderen geen aandacht gaan schenken aan dat rode eitje. Deze actie kon uitmonden in een dure grap voor de pot, zonder dat de overige kandidaten er iets aan konden verhelpen. Een Mol zou zoiets nooit doen, denk ik dan: de saboteur houdt zich aan het scenario van de tv-makers.

Toos (27), schrijnwerker uit Zaventem

Intussen zijn we bij de vierde halvefinalist aanbeland: guitige Toos. De schrijnwerker uit Zaventem is er volgens mij al die weken in geslaagd om ons zand in de ogen te strooien. Na het wegvallen van Thomas is mijn frank (intussen mijn euro) eindelijk gevallen. De opdracht met de bom in de bus, volgens mij trouwens één van de tv-hoogtepunten van het jaar, was een waar meesterwerk. De makers hebben daar alles uit de kast gehaald om er echt iets moois van te maken. Al die moeite kon echter zomaar voor niets zijn geweest, moest de chauffeur die minimumsnelheid van 20 mijl/uur, oftewel 32 km/uur niet hebben aangehouden. We zagen niet hoe Toos de positie van chauffeur kon innemen, maar we waren er wel getuige van dat hij een sleutelpositie had in het slagen of mislukken van de opdracht. Nadat hij eerst het mini-autootje tot pulp herleidde (Comfort en Ruben konden daardoor de kleur onder de bus niet meer controleren), volgde hij daarna overtuigd Ruben (het is geel!), waardoor de verkeerde draad werd doorgeknipt, met de ontploffing tot gevolg. Een dubbele win-win voor Toos: weg was de 5.000 euro voor de groep én een formidabele opdracht stond op beeld.

Game, set & match! Grandioos, virtuoos, dit is Toos!

Nu kijken we uit naar zondag voor de halve finale. En ook al stiekem naar de grote finale in Kinepolis Antwerpen. Benieuwd wie van het viertal, Comfort, Lancelot, Ruben en Toos, net voor de apotheose het rode scherm zal zien, spannend!

Tot volgende week, tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys