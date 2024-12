Mohsin Abbas dan toch naar de finaleweken van De Slimste Mens

De Oostendse comedian Mohsin Abbas mag vanaf maandag opnieuw aantreden in De Slimste Mens ter Wereld op Play4. Hij neemt er de plaats in van Simon Mignolet, die afhaakt.

In Oostende is hij al lang gemeengoed, en ook zijn eerste zaalshow Moh! deed/doet het bijzonder goed, maar toch was Vlaanderen nog niet bekend met comedian Mohsin Abbas. Daar kwam verandering in toen hij deelnam aan De Slimste Mens ter Wereld op Play4. Hij charmeerde presentator Erik Van Looy, de jury, het publiek en ook de mensen thuis. Hij hield het uiteindelijk drie afleveringen vol, maar dat was net niet genoeg om het tot de finaleweken te schoppen.

In de laatste aflevering voor die finaleweken bleek nu dat hij wél van de partij is straks. Keeper Simon Mignolet uit Knokke heeft immers afgezegd, waardoor er een plaatsje vrijkwam voor de eerste opvolger. En dat is Mohsin. Hij mag maandag al aantreden, naast Patrick Van Looy en Tom Eerebout. Die speelde gisterenavond Hetty Helsmoortel naar huis.

Zware voetbalmaand

Mignolet maakte een goeie beurt in De Slimste Mens, maar haakt nu toch af omwille van het drukke programma dat Club Brugge te wachten staat. “We spelen met Club Brugge erg belangrijke wedstrijden in de Champions League en in de competitie en ik wil op dit moment volledig gefocust zijn op die wedstrijden”, laat hij weten in een filmpje. “Ik had er graag bij geweest, maar mijn job is nog altijd voetballer en daar wil ik nu mijn focus op leggen.”