MNM-dj en ‘Mol-watcher’ Manu Van Acker krijgt eigen rubriek in ‘Iedereen Beroemd’: “Ik schrik er soms zelf van hoe hard het gaat”

Moet er nog Manu Van Acker zijn? De MNM-dj is dezer dagen niet van het scherm weg te branden. Nadat hij eerder al te zien was in ‘Nonkels’, was hij de afgelopen weken ook een zogenaamde ‘Mol-watcher’. Vanaf woensdag 19 april heeft hij een rubriek in ‘Iedereen Beroemd’. “Ik wil me vooral amuseren. Dat is mijn grootste motivatie.”

Anderhalf jaar geleden had Vlaanderen amper gehoord van Manu Van Acker uit Oostende. Vandaag is hij MNM-dj met een eigen programma tussen 4 en 6 ‘s ochtends, was hij tot zondag vaste gast in ‘Café De Mol’ en mag hij voortaan elke woensdag met ‘Manusje-Van-Alles’ een eigen rubriek invullen in ‘Iedereen Beroemd’. “Ik schrik er soms zelf van hoe hard het gaat”, grijnst de immer vrolijke Manu. “Maar ik ben blij met elke kans die op mijn pad komt. En dit is heel tof om te doen.”

In ‘Manusje-Van-Alles’ gaat Manu immers de handen uit de mouwen steken bij iedereen die zijn hulp kan gebruiken. “En te bedenken dat ik eigenlijk twee linkerhanden heb. Maar ik hou wel van een uitdaging en verleg graag mijn grenzen. Dus de luisteraars mogen eender wat voorstellen. We bekijken het heel graag. In de eerste aflevering – we namen er al enkele op – mocht ik langsgaan in een rust- en verzorgingstehuis. Dat was al heel tof om te doen. Dat ging van een bed opmaken, tot de animatie verzorgen en pannenkoeken bakken. En ik wilde ook eens racen met zo’n elektrische rollators! Ik heb me echt geamuseerd en ben benieuwd wat er nog op mijn pad komt.”

Steward

Manu staat naar eigen zeggen voor alles open. “Al moet ik ook bekennen dat ik niet voor alles sta te springen. Bij dieren heb ik nogal snel schrik. Locaties in de dierentuin waar je kan doorlopen met dieren om je heen… daar heb ik het niet helemaal voor. Maar ik voel dat het er vroeg of laat nog aankomt. (lacht) Wat ik wel nog eens wil doen? Goh, ik zou heel graag eens heel zot doen. Pakweg eens meedraaien als steward in een vliegtuig of zo.”

Manu in zijn vertrouwde omgeving: de radiostudio van MNM. © GF

Zelf heeft Manu geen plan B. “Radio maken, was eigenlijk altijd al mijn plan A. En alles wat daarbij kon komen qua televisie of ander werk, was mooi meegenomen. Ik maak heel graag radio, en mensen vragen me soms of ik zou kunnen kiezen. Maar dat is niet aan de orde. Ik wil vooral heel graag dit werk blijven combineren. Ik geef trouwens ook nog les op vrijdagmiddag, drie uur toneelles aan de Kunsthumaniora in Brugge, waar ik zelf nog leerling was. Ook dat wil ik niet missen. Heel tof om met die jonge gasten het onderste uit de kan te halen.”

Beleefd applaus

En te bedenken dat Manu zelf nog niet zo lang geleden op die schoolbanken zat. Tot hij opeens kwam piepen bij MNM én de fictiereeks ‘Nonkels’, waar hij een collega speelde van ‘tante Carine’. “Dat kwam heel toevallig op hetzelfde moment, los van elkaar. Ik ben nogal een sociaal diertje, dus ik kom regelmatig mensen tegen, ook hier in de wandelgangen van de VRT. En ik word al eens gevraagd om een testje te doen.”

“Ik wil niet gedwongen worden om een typetje te spelen. Laat mij maar mezelf zijn”

Manu kwam een tijdje geleden ook op de radar van Woestijnvis, waarna ze vroegen om een zogenaamde ‘Mol-watcher’ te worden, en op zondagavond voor en na het programma zijn mening te geven. “Ik was daar heel nerveus voor. Ik vroeg me echt af iemand wakker zou liggen van mijn mening over het programma en de kandidaten. Je voelde het ook voor de eerste opname, toen ze mij voorstelden, dat er een beleefd applaus kwam vanuit het publiek. De laatste keer was dat applaus al iets luider, wat mij wel plezier deed.”

Geen masterplan

Opvallend: ‘Manusje-Van-Alles’ komt uit de koker van een ander bekend gezicht bij Woestijnvis. “Ik heb vier jaar radio gevolgd aan het RITCS, waar ik les audiodocumentaire kreeg van Luc Haekens. Ik wist dat hij met zijn productiehuis graag op ideeën broedde, en had altijd met een knipoog gezegd dat hij gerust mocht roepen als hij me nodig zou hebben. Dus toen dit kwam bovendrijven, ben ik er opgesprongen. Of ik voorwaarden stel om voor iets toe te zeggen? Ik wil me vooral amuseren. Dat is mijn grootste motivatie. En ik wil niet gedwongen worden om een bepaald figuur te spelen. Laat mij maar zijn wie ik ben.”

Hoewel er verschillende projecten op zijn pad komen, zit er naar eigen zeggen geen masterplan achter. “Ik was al blij dat ik in mijn masterjaar een keer per week mocht presenteren op MNM. Ik ben vrij overweldigd van wat er nadien gekomen is. Eigenlijk had ik dit in mijn stoutste dromen niet kunnen bedenken. Ik ben me heel bewust van wat mij overkomt en vergeet er niet van te genieten.”

‘Iedereen Beroemd’, elke weekdag op Eén. De rubriek ‘Manusje-Van-Alles’ is telkens op woensdag te zien.