‘Messy Chef’ Jelle Beeckman (34) te gast in De Keuken van Roeselare voor nieuw kookprogramma: “Snel, gemakkelijk én lekker”

Het nieuwe reality-kookprogramma van Njam-tv ‘Snel, Makkelijk & Lekker’ werd opgenomen in De Keuken van Roeselare op de Munt. “We hopen dat de kijker meteen ook door Roeselare gebeten wordt”, aldus schepen Matthijs Samyn.

‘Snel, Makkelijk & Lekker’ is een reality-kookprogramma van twintig minuten van de zender Njam. Waarom juist ‘reality’? “Wel, dit keer wordt er niet geknipt. Schift de mayonnaise, snijdt de chef in zijn vinger of hapert de oven, dan krijgt de kijker dat allemaal te zien. Niet erg want dat overkomt iedereen, ook topchefs. Met ons format willen we een zeer ruim publiek bereiken. Het feit dat we dit programma konden opnemen in De Keuken van Roeselare, een plek die voor iedereen toegankelijk is, past dus perfect in ons recept”, klinkt het bij Njam.

Tien Njam-chefs

De opnames zijn ondertussen achter de rug en de eerste reeks loopt al op de zender. Van maandag tot en met donderdag leer je negen weken lang gemakkelijke gerechten maken. Een volledig weekmenu wordt in het weekend uitgezonden.

In de Dovy-keuken staat een mix van Vlaamse en Nederlandse topkoks: Wim Baillieu, Bart Desmidt, Steffi Vertriest, Jeroen De Pauw, Vanja van der Leeden, Jelle Beeckman, Christer Elfving, Sarah Puozzo, Mounir Toub en Bert Meewis.

“Als je jezelf de Stad van de Smaak noemt, is het maar logisch dat je voor zo’n project gaat” – schepen Matthijs Samyn

Roeselare is maar wat blij dat Njam samen met hen en met Dovy in zee ging voor dit project. “Als je jezelf de Stad van de Smaak noemt, in de Vallei van de Voeding ligt, een eigen stadswater brouwt, een ruim aanbod aan topbrasseries herbergt én kan uitpakken met een sterrenrestaurant… dan is die keuze logisch”, glundert schepen Matthijs Samyn. De Keuken van Roeselare op De Munt is een samenwerking tussen het stadsbestuur en Dovy-keukens. Ook dat is Roeselare. “Wij bouwen hier jaarlijks zo’n 7.000 keukens voor België en sinds kort ook voor Frankrijk”, vult Kris Aeck aan. Hij is de marketingman van Dovy en de bedenker van de slogan Wij bouwen uw keuken alsof het voor mezelf zou zijn.

Foodies

“Dat alles moet genoeg zijn om de Njamkijker naar Roeselare te lokken. We hopen dat ze gebeten geraken door onze stad,” aldus nog schepen Samyn.

Op de presentatie van het nieuwe programma kwam chef Jelle Beeckman naar De Keuken van Roeselare om er te koken voor enkele Njamfoodies. Liesbeth Buyse uit het Oost-Vlaamse Zingem was er graag bij. “Ik ben fan van wat Jelle kookt en het nieuwe programma van Njam speelt in op wat de maatschappij vraagt. Koken moet snel kunnen en toch gezond en lekker zijn. Ook het feit dat we worden geholpen om te koken met wat er nog in huis is of wat er in de koelkast overbleef, is top. Een pluspunt in deze dure tijden.” (Bart Crabbe)