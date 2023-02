Matthias Vandenbulcke, de West-Vlaming aan de zijde van Viktor Verhulst en co in ‘Play Café’: “Radio of televisie? Laat me alsjeblieft niet kiezen!”

Op Qmusic is hij al langer een vaste waarde, maar sinds een goeie maand maakt Matthias Vandenbulcke ook televisie. De Gentse Izegemnaar is een van de vaste presentatoren van het showbizzmagazine ‘Play Café’ op Play4 en voelt er zich als een vis in het water. “Dit is een droom”, glundert hij. “Als kind las ik al het nieuws voor in mijn slaapkamer.”

Je zal het misschien al wel opgemerkt hebben wanneer je tijdens het zappen bij Play Café op Play4 bent blijven hangen. Een frisse en altijd breed glimlachende West-Vlaming maakt er – samen met Viktor Verhulst, Céline Van Ouytsel, Evi Hanssen en Tatyana Beloy – mee de dienst uit om het BV-magazine aan elkaar te praten.

Radiostem

Matthias Vandenbulcke is de naam, dertig lentes jong en afkomstig van de Izegemse deelgemeente Kachtem. De voorbije jaren bouwde de kerel al een stevige naam op als radiostem bij Qmusic, nu zet hij zijn eerste stapjes in de wondere televisiewereld. “Ik heb het er ongelooflijk naar mijn zin”, glundert de vrijgezel die West-Vlaanderen voor zijn studentenstad Gent ingeruild heeft.

“Erik Van Looy is een van mijn helden. Ik zou zó graag aan ‘De Slimste Mens’ deelnemen”

Daar behaalde hij een diploma journalistiek, want carrière maken in de media, dat was als kind al zijn grote droom. “Ik herinner me nog dat ik als jonge snaak in mijn slaapkamer het nieuws zat voor te lezen. Met het raam als venster op de wereld. Als een volleerde Stef Wauters of Wim De Vilder enfin, toch in mijn gedachten bracht ik met veel sérieux de actualiteit ten berde. Zeker het sportnieuws, want mijn initieel plan was om sportjournalist te worden. Ik was tien jaar oud toen Kim Clijsters en Justine Henin de tenniswereld bestormden…”

Droomjob

Zijn carrière startte Matthias met een stageplek bij het VRT-programma Volt, maar daar kwam niet meteen een vervolg op. “Ik heb toen even op het secretariaat van de Burgerschool in Roeselare gewerkt, maar het journalistieke bloed kroop waar het niet gaan kon.” Bij het online televisiekanaal De Wereld is Klein belandde hij onder de vleugels van Focus-WTV-gezicht Sabine Goethals en proefde Matthias voor het eerst van het echte reportagewerk. “Toen had ik de smaak helemaal te pakken”, glimlacht hij. “In de zomer van 2016, ik was toen 24, kreeg ik de kans om een vakantiejob bij Qmusic te doen: als Q-Summer Reporter schuimde ik allerhande feestjes en evenementen af, echt top.”

Daarna kon Matthias bij VTM Nieuws aan de slag en was hij even nieuwslezer bij Joe. Maar pas toen hij in 2017 aan de Q-Academy deelnam, raakte zijn carrière in een stroomversnelling. “Ik kreeg uiteindelijk de kans om nachtradio te maken. Van 1 tot 4 uur ’s nachts was ik de metgezel van truckers, taxichauffeurs, bakkers en andere nachtwerkers. De perfecte leerschool, want wanneer de maan schijnt mag je nog een foutje maken. Daar heb ik de stiel geleerd.”

Het team van ‘Play Café’: Evi Hanssen, Viktor Verhulst, Tatyana Beloy, Céline Van Ouytsel en Matthias Vandenbulcke. © Play4

Nu is Matthias elke weekdag van 10 tot 13 uur op Qmusic te horen, in volle primetime. “Daar ben ik erg trots op”, zegt hij met fonkelende ogen. “Maar ik heb ervoor moeten werken. Keihard, zelfs. Het was niet altijd makkelijk, maar aan de handdoek gooien, heb ik nooit gedacht. Eens West-Vlaming, altijd West-Vlaming. En dus bijt je door. Ik heb vaak geduld moeten oefenen, maar nu heb ik mijn droomjob beet.”

Scharniermoment

En daar is sinds een goeie maand nog een tweede droom aan toegevoegd: televisie. “Al is dat eerder per toeval tot stand gekomen”, legt Matthias uit. “Tijdens Q-Pop, eind november in het Sportpaleis, liep de backstage vol met mensen uit de business. Een eindredacteur van Play Café vroeg me om deel te nemen aan een casting. Ik trok er zonder al te hoge verwachtingen naartoe, maar had tegelijk wel het gevoel dat dit een scharniermoment kon zijn. Tot mijn grote verrassing vonden ze het wel goed wat ik daar toonde. De rest is geschiedenis.”

“Radio valt met niks te vergelijken, televisie is een echte ontdekkingstocht. Door beide te doen, geef ik mezelf alleen maar extra energie”

Nu is Matthias een van de vijf presentatoren die van maandag tot donderdag op Play4 het showbizznieuws van de dag fileert. “Ik jeun me verschrikkelijk. Mijn allereerste show presenteerde ik samen met Viktor Verhulst. Zijn vader Gert en James Cooke stonden in de coulissen mee te supporteren, toen was ik wel even onder de indruk van de omstandigheden. Maar ik heb me gesmeten. Nu heb ik de smaak écht te pakken.”

Matthias omschrijft zijn zijsprong richting televisie als een welkome afwisseling. “Ik werk twee afleveringen per week af, naast mijn vaste job bij Qmusic. Zo blijft alles ook perfect te combineren. Maar laat me alsjeblieft niet kiezen tussen radio en televisie, ik doe het allebei súpergraag. Radio valt met niks te vergelijken, televisie is iets nieuws voor me. Een echte ontdekkingstocht. Door beide te doen, geef ik mezelf alleen maar extra energie. Na een goeie radio-uitzending vertrek ik met veel goesting naar de televisiestudio’s in Antwerpen. Druk zijn die dagen wel, maar ik geniet er met volle teugen van.”

In Play Café passeren de Bekende Vlamingen met busladingen, maar echt starstruck is Matthias nog niet geweest. “Behalve die keer toen Erik Van Looy te gast was. Een van mijn helden. Echt een toffe man, alleen spijtig dat we nadien niet even hebben kunnen praten. Ik zou zó graag aan De Slimste Mens deelnemen”, lacht hij.

Twelve points

De komende jaren wil Matthias zijn naam in de mediawereld verankeren. “Ik bevind me in een cruciale fase in mijn leven. Ik ben 30, heb een goeie job als radiohost, maar ben tegelijk ook nog jong. Mijn droom is om ooit een eigen televisieprogramma te presenteren. Lifestyle, bijvoorbeeld. Al heb ik een erg brede blik op de wereld. Enkel politiek laat me koud. Voor een programma à la Terzake pas ik.”

“Weet je wat het ultieme zou zijn? Dat ik voor ons land ooit de twelve points tijdens Eurosong mag uitreiken. Dan is mijn leven geslaagd”, schatert hij. “Maar alles op zijn tijd. Laat me maar rustig verder groeien. En elke ochtend met mijn mémé in Izegem bellen. Ze is 79, maar ze hoort en ziet elke seconde dat ik op radio of televisie ben. Mijn perfecte klankbord.”

‘Play Café, van maandag tot en met donderdag omstreeks 23 uur op Play4.