Manu Van Acker draait mee op spoeddienst voor tv-programma ‘Een Echte Job’

Binnenkort, 6 januari 2025, gaat het nieuwe seizoen van ‘Een Echte Job’ van start op VTM en deze keer ruilt ook Oostendenaar Manu Van Acker de spotlights even in voor een job in de zorgsector. Hij wordt vergezeld door Ruth Beeckmans, Helmut Lotti, Zita Wauters en Tine Embrechts. Manu toont zich van zijn beste kant op de spoeddienst. “Ik hou van adrenaline en heb alle afleveringen van Spoed gezien, dus ik vind het super spannend dat ik hier nu mag staan”, zegt Manu.

Afgelopen jaar ging Manu Van Acker samen met Ruth Beeckmans, Helmut Lotti, Zita Wauters en Tine Embrechts de uitdaging aan om tijdelijk een job te doen in de zorgsector. Na een intensieve stoomcursus verpleegkunde gaan ze aan de slag in het UZ Leuven, een van de grootste ziekenhuizen van Europa. (Lees verder onder de foto)

Onder begeleiding van hun mentoren leren ze de kneepjes van het vak en ontdekken ze de zorg in al haar uitdagende, emotionele en soms onverwachte facetten. Zijn deze vijf bekende Vlamingen en verpleegkundigen in spe klaar voor deze veeleisende job? Hoe het hen afgaat en welke uitdagingen hen te wachten staan, kan je vanaf maandag 6 januari zien in het VTM-programma ‘Een Echte Job’. VTM loste bij dit nieuws een trailer met beelden van het nieuwe seizoen.

Kinderdroom van Manu

Radiopresentator Manu Van Acker mag zijn steentje bijdragen op de dienst Spoedgevallen, een plek waar elke seconde telt. Het is voor hem een kinderdroom, die uitkomt. “Ik was een fervent kijker van het VTM-programma ‘Spoed’. Het was iconisch, ik heb alle afleveringen gezien. Ik hou van adrenaline en vind het super spannend.” Dat een job in de zorgsector niet eenvoudig is, spreekt voor zich. In de trailer is ook te zien hoe Manu het even moeilijk krijgt, maar dat hij de patiënten goed gerust stelt. “We gaan goed voor u zorgen.”

Hoe Manu het er exact van zal afbrengen, is te zien op VTM vanaf 6 januari.