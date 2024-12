Maaike Cafmeyer wint acteerprijs met West-Vlaamse kortfilm op Kortfilmfestival Leuven

Afgelopen weekend viel actrice Maaike Cafmeyer in de prijzen op het Kortfilmfestival in Leuven. Daar werd ze gelauwerd om haar hoofdrol in de kortfilm ‘The Bull’ van Victor Nauwynck.

We schreven het vorig jaar al, maar Victor Nauwynck uit Brugge is een naam om in de gaten te houden. De 27-jarige Brugse regisseur, die afstudeerde aan de London Film School, leverde met zijn eindwerk een indrukwekkend visitekaartje af. In de kortfilm ‘The Bull’ volgen we een koppel landbouwers, die naast elkaar leven. De komst van een bronstige stier zorgt voor een shift in hun verstandhouding. Naast Maaike Cafmeyer, die zich letterlijk en figuurlijk smijt in haar rol, zien we ook Wim Willaert en Sam Louwyck. Er werd gedraaid in Jabbeke met een internationale equipe.

Maaike kruipt in ‘The Bull’ in de huid van een gefrustreerde landbouwster. © GF

De kortfilm werd als ‘De stier’ op het befaamde Kortfilmfestival in Leuven afgelopen weekend. Daar ging het niet onopgemerkt voorbij. Maaike Cafmeyer kreeg de award voor beste acteerprestatie. Aan de award is ook een prijs van 1.000 euro verbonden.