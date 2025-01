LikeMe landt in Middelkerke: “We voelden dat het format nog niet op was”

Met de opnames van de populaire Ketnet-serie #LikeMe krijgt Middelkerke een unieke kans om zich als toeristische trekpleister internationaal in de kijker te zetten.

De toeristische locaties en het nieuwe Casino Silt spelen een prominente rol in de nieuwe reeks, die vanaf januari 2025 te zien is. Volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker is dit een ongeëvenaarde vorm van publiciteit. “Fantastisch, hè? Het casino is de parel van de kust en datzelfde geldt voor Middelkerke. Ze hebben ons gevraagd of ze hier de opnames mochten doen. Meer publiciteit kun je niet krijgen. Zeker op televisie, en dan nog via een populair jeugdfeuilleton. Indirecte publiciteit is de beste. Dit is opnieuw een voltreffer voor onze gemeente”, vertelt de burgemeester enthousiast. Bekende plekken zoals het stuurwiel (The Navigator) op het strand in Westende, de Lac aux Dames en de Sint-Laureinsduinen passeren de revue in de nieuwe afleveringen.

Casino Silt

Sonja Vanmaele, operationeel manager van de evenementenzaal Silt, legt uit hoe veelzijdig het gebouw is gebleken. “De opnames vonden plaats in de evenementenzaal, de mezzanine, het hotel en voor het casinogebouw. Middelkerke speelt een prominente rol in de serie. Het gebouw leent zich perfect voor verschillende opnamesettings.” Naast #LikeMe was Middelkerke onlangs ook te zien in Expeditie Christmas. De samenwerking met Ketnet kwam tot stand via de communicatiedienst van de gemeente. “Dit soort projecten versterken het imago van Middelkerke als een dynamische en gastvrije kustgemeente”, aldus Vanmaele.

Muziek en drama

De nieuwe reeks van #LikeMe introduceert een frisse setting en een nieuw verhaal. Mia, gespeeld door Amber Aerts, verhuist met haar twee mama’s (Evi Hanssen en Joke Devynck) naar Middelkerke om mode en creatie te studeren aan de fictieve School Aan de Kust (SAK). Naast Mia wordt ook Louise, een mechanica-studente, gespeeld door Marthe Willems, in de kijker gezet. Pieter Vreys kruipt in de huid van Oscar, een echte womanizer. Samen met allemansvriend Sem (Zion Luts), underdog Jules (Renzo Olievier) en fashionista Raoul (Jerôme Plattenbos) vormen zij de jongerencast. “Het is fantastisch dat we elke dag mogen dansen, zingen en acteren”, vertelt Jerôme Plattenbos uit Wingene enthousiast. “Het is echt de max!”

Sinds de eerste uitzending op 13 januari 2019 op Ketnet heeft de populaire reeks #LikeMe vier seizoenen en 52 afleveringen opgeleverd. De serie brengt op een unieke manier jeugdige struggles in beeld en combineert die met een ode aan Nederlandstalige muziek. Het concept blijft hetzelfde in de nieuwe reeks: Nederlandstalige klassiekers worden door een jongerencast nieuw leven ingeblazen in een eigentijds musicaljasje. Tot nu toe zijn maar liefst 112 nummers op deze manier herwerkt. “#LikeMe brengt generaties samen. Jongeren ontdekken onze gemeente en ouders krijgen nostalgische flashbacks dankzij de muzikale klassiekers in een modern jasje”, zegt Natacha Lejaeghere, schepen van Toerisme, enthousiast.

Internationaal

De impact van #LikeMe strekt zich inmiddels uit tot ver buiten Vlaanderen. Met uitzendingen in Nederland, Denemarken en Frankrijk groeide de serie uit tot een internationaal succes. De serie werd bedacht en geproduceerd door Thomas Van Goethem en is een coproductie tussen Fabric Magic en Ketnet. “Het was generatie-overschrijdend: kinderen, jongeren en volwassenen keken samen, en trokken samen, naar #LikeMe in het Sportpaleis. We voelden dat het format nog niet op was”, zegt Annemie Gulickx, nethoofd van Ketnet. De nieuwe afleveringen van #LikeMe worden vanaf 8 januari 2025 uitgezonden op Ketnet en VRT MAX. “Met deze productie zetten we Middelkerke nog sterker op de kaart”, besluit schepen Lejaeghere. “Het is een prachtige kans om onze gemeente en Casino Silt als decor te tonen aan een breed internationaal publiek.”