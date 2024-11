Laura Tesoro en Bart Appeltans gaan voor make-over in Mannekensvere

In de tweede aflevering van het VTM-programma ‘Dag & Bedankt’ komen Bart Appeltans en Laura Tesoro terecht in de Middelkerkse deelgemeente Mannekensvere, voor een heuse make-over.

In het nieuwe feelgoodprogramma Dag & Bedankt, elke donderdag bij VTM, ontmoeten Laura Tesoro en Bart Appeltans zes jonge mensen die op een kruispunt in hun leven staan. Ze zijn klaar om hun vleugels uit te slaan en het ouderlijke huis te verlaten. Maar na zoveel jaren onder de vleugels van hun ouders te hebben geleefd, willen ze dat afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ze schakelen de hulp van Bart en Laura in om hun ouders de verrassing van hun leven te bezorgen met een unieke make-over in huis.

Papa Gino maakt zich zorgen over zijn koeien, Bart Appeltans heeft andere zorgen. © VTM

In de tweede aflevering trekken Bart Appeltans en Laura Tesoro naar het idyllische Mannekensvere in West-Vlaanderen. Te midden van de groene grasvelden en de loeiende koeien woont Abby, die haar vertrouwde boerderij binnenkort inruilt voor het bruisende stadsleven in Antwerpen. Om haar ouders op een speciale manier te bedanken, schakelt ze de hulp in van Bart en Laura. Een verrassing die haar ouders compleet overrompelt. “Zo meteen gaan hier werkmannen aankomen en vertrekken jullie voor vier dagen naar een B&B. Wij gaan hier ondertussen de controle overnemen”, kondigt Laura aan. “Vertrouwen jullie Abby en ons?” Over de verbouwingswerken lijken de ouders van Abby wel gerustgesteld, al maakt papa Gino zich wel grote zorgen om zijn koeien… Wie waakt er over zijn viervoeters de komende vier dagen?

Dag & Bedankt, elke donderdag om 20.40 uur bij VTM.