Kringloopwinkel Zwevegem decor voor topserie

De nieuwe topreeks ‘Billie vs Benjamin’ werd deels gefilmd in de Kringloopwinkel van Zwevegem. Drie medewerkers mochten ook figureren in de reeks die al een internationale prijs won.

‘Billie vs Benjamin’ is een nieuwe zesdelige comedyserie in een coproductie van Shelter en VTM. De regie is in handen van Tim Van Aelst en Dries Vos. De serie vertelt het verhaal van ‘linkse trut’ Billie en een ‘rechtse lul’ Benjamin die verliefd worden op elkaar. Charlotte Timmers en Ward Kerremans spelen in deze de hoofdrollen naast andere toppers als Jeroen Perceval en Joke Emmers, en zelfs muzikant Ruben Block vertolkt een belangrijke rol, maar wel zonder gitaar.

De serie werd verkozen tot beste serie op het ‘International TV Series Festival’ in Berlijn en beleefde daar ook de wereldpremière.

Misschien heeft de unieke setting wel een aandeel in het winnen van de prijs. In het scenario speelt een deel van het verhaal zich af in een kringloopwinkel. Productiehuis Shelter zocht hiervoor een authentieke locatie en kwam zo bij De Kringloopwinkel van Zwevegem terecht.

“Na een plaatsbezoek aan onze winkel was het enthousiasme groot om er de opnames te organiseren. Tijdens het pinksterweekend van 2021 streek de crew hier neer voor de opnames. De winkel diende tijdelijk anders ingericht te worden in functie van de opnames. Een hele klus, die alles bij elkaar vlot verliep”, weet winkelleider David Decock te vertellen.

Figuranten

De draaidagen waren een overweldigende gebeurtenis voor alle betrokkenen van De Kringloopwinkel en niet in het minst voor de drie medewerkers die figureren in de reeks. David Decock was er één van. “Het is enorm hoeveel materiaal en mensen nodig zijn om een paar minuten beeld te maken.” Ook twee andere medewerkers, Julie Nsimba en Abdou Abdarrahmane, mochten in de reeks figureren.

Als familie

Julie was vooral onder de indruk van de cast en regisseur. “De warmte die we van hen kregen op de set was enorm. Het voelde als familie die er eventjes bij kwam in de winkel”, zegt ze.

“We houden overigens nog een mooie ‘fysieke’ herinnering over aan de draaidagen”, vult David nog aan. “De pashokjes met retro neonverlichting erboven, die speciaal voor de opnames werden geplaatst, prijken nog steeds in onze winkel. Voor fans van de reeks een leuke plek om hun eigen ‘Billie vs Benjamin’-foto te maken”, lacht hij.

