Kortijkzaan Noah Baelen wint kookprogramma ‘Loïc tussen 2 vuren’: “Motivatie en veel oefenen zijn heel belangrijk als je een topchef wil worden”

Trouwe kijkers van het VTM-programma ‘Loïc tussen 2 vuren’ hebben vorig weekend ongetwijfeld gezien hoe een jonge Kortijkzaan een uiterst smakelijk vegetarisch gerecht klaarmaakte voor influencer Average Rob. Hij werd dan ook de verdiende winnaar van de tweestrijd en ontving een prachtig handgemaakt koksmes.

“Op school hadden ze een bericht ontvangen om de leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan het programma”, vertelt Noah Baelen (15), leerling van het vierde jaar Restaurant Keuken van de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge. “Mijn praktijkleraar Philip Gallin vond dat ik me moest inschrijven, maar mijn ouders twijfelden nog even en dachten dat het niet zo’n goed idee was. Uiteindelijk heb ik het toch maar gedaan. Achteraf gezien, heb ik er zeker geen spijt van, want het was een formidabele ervaring. De opnames vonden plaats in november waardoor ik een hele tijd heb moeten verzwijgen dat ik de winnaar was van de tweestrijd.”

Elke dag geoefend

Noah is niet onmiddellijk een telg uit een culinaire familie, maar hij is ongelooflijk gepassioneerd door alles wat met koken en gastronomie te maken heeft. “Ik denk wel dat ik tijdens het programma getoond heb dat ik goed kan koken. Alles heeft te maken met passie en inzet. Het is een kwestie van motivatie en veel oefenen. Ik heb de opdracht pas twee weken voor de opname gekregen, maar zodra ik wist wat er van mij verwacht werd, heb ik elke dag op school geoefend. Eigenlijk kijk ik al van toen ik een kleine jongen was naar de kookprogramma’s van Gordon Ramsay. Het is mijn ultieme droom om later ook een culinair programma op de televisie te presenteren.”

Mijn tegenstrever was na de wedstrijd heel vriendelijk en zei dat ik de verdiende winnaar was. Ook op school kreeg ik al veel complimenten

De jonge keukenpiet kreeg de voorbije dagen heel wat positieve reacties. “Mijn tegenstrever was na de wedstrijd heel vriendelijk en zei dat ik de verdiende winnaar was. Ook op school kreeg ik al veel complimenten. Ik wil door de andere leerlingen van mijn klas zeker niet bekeken worden als een bekende Vlaming. Ik hou beide voetjes stevig op de grond en weet maar al te goed dat ik nog heel veel moet leren om later een goede ‘chef’ te zijn”, besluit Noah Baelen. (PDC)