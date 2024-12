Ken of ben je een jonge Nonkel? Productie van het derde seizoen zoekt West-Vlaamse jongetjes!

Castingbureau Anntourage lanceert een opmerkelijke oproep. Voor het derde seizoen van Nonkels zijn ze op zoek naar jonge versies van nonkel Luc, Pol en Willy.

Acteur en scenarist Rik Verheye had onlangs al goed nieuws over het derde seizoen van Nonkels, waar veel mensen halsreikend naar uitkijken. Als alles goed gaat, wordt er in de zomer van 2025 gedraaid. Over het verhaal is nog niets bekend, maar we krijgen dus wel een flashback. Dat is duidelijk door de oproep van castingbureau Anntourage en productiehuis FBO. Zij gaan op zoek naar West-Vlaamse jongens tussen de 9 en 12 jaar om de jonge versies te vertolken van de nonkels.

Dus zit je kind, kleinkind of neefje in die leeftijdscategorie, spreekt hij vlot West-Vlaams en heeft hij wat weg van nonkel Luc, Pol of Willy? Dan schittert hij straks misschien wel in het derde seizoen. Inschrijven kan via deze link. Er is tijd tot 15 januari.