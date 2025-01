Judit Verstraete is nieuwe ombudsvrouw van VRT NWS

Judit Verstraete uit Sint-Kruis wordt vanaf 1 februari de nieuwe ombudsvrouw van VRT NWS. Ze was een van de pioniers van de online redactie van de openbare omroep.

Judit Verstraete wordt vanaf 1 februari de nieuwe ombudsvrouw van VRT NWS. Judit, afkomstig van Sint-Kruis bij Brugge, is sinds maart 2023 aan de slag bij het nieuwsombudsteam en zal samen met het team niet alleen klachten van nieuwsgebruikers opvangen en beantwoorden. Binnen haar takenpakket moet ze ook de redactie op de hoogte houden van wat er leeft bij het publiek en waar de berichtgeving mogelijk beter kan. Ze zullen ook nauw samenwerken met het moderatieteam, dat vooral reageert op vragen en opmerkingen via sociale media. Omdat feedback van gebruikers belangrijk blijft, gaat VRT NWS de komende jaren blijven inzetten op interactiemogelijkheden.

Judit heeft het vertrouwen gekregen van het nieuwscollege en de deontologische adviesraad. Ze begint er naar eigen zeggen aan met volle overtuiging. “Ik kijk er naar uit om een bemiddelende rol op te nemen tussen het publiek en de redactie. Het is voor mij een must dat nieuwsmedia inzetten op interactie en transparantie. Ik hoop in deze rol niet alleen voeling te houden met wat er leeft bij het publiek, maar ook mee te waken over de inhoudelijke kwaliteit van de journalistieke berichtgeving.”

Judit Verstraete draait al een hele tijd mee op de nieuwsdienst van de publieke omroep. Ze was een van de pioniers van de online redactie en werkte er 14 jaar als eindredacteur. Daarna deed ze een aantal jaren verslaggeving bij de themaredactie cultuur. In 2023 maakte ze de overstap naar het nieuwsombudsteam. Voor ze bij de publieke omroep begon te werken, kwam ze al in contact met klachtenbehandeling als communicatiecoördinator bij Stad Gent.