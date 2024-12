Jada Sparks genomineerd voor ‘Oscars’ van de pornofilmindustrie

Voor Jada Sparks, afkomstig uit Roeselare, was 2024 een topjaar. Ze werd genomineerd voor diverse awards, waaronder de ‘Oscars’ van de pornofilmindustrie, de AVN-awards. Maar eigenlijk begon haar succesverhaal al drie jaar geleden.

“Daar werd ik op de Venus Awards in Berlijn genomineerd voor ‘Best new Rising Star’. Dit jaar kwam daar nog Miami en Amsterdam bij voor ‘The Xbiz-awards’ in de categorie ‘best female creator’. X-Bizz is nog altijd de ‘Golden Globe’ voor de porno-industrie, maar nu ben ik ook nog genomineerd voor de ‘Oscars’, ofwel de AVN-awards.”

“Dat is eigenlijk wel het neusje van de zalm. Zelf ben ik genomineerd voor de ‘fan-awards’. Het woord zegt het eigenlijk een beetje zelf, het zijn dus ‘mijn’ fans die zorgden voor de nominatie. Zij beslissen dus nu ook mee wie straks gaat winnen.”

“De vraag van velen is, heb je kansen om te winnen? Het antwoord is kortweg: neen, maar ik ben wel als enige Belgische dame genomineerd. Ik dien op te boksen tegen heel grote namen in ons wereldje. Moest ik alsnog verrassen, dan zou ik de titel van ‘Favorite Milf Star’ krijgen. Velen gaan nu denken waarom ik net in die categorie zit. Wel dit komt door mijn leeftijd en ook omwille van mijn ‘body-type’.”

“Mensen kunnen nog stemmen tot 25 januari, dan gaat de uitreiking door. Zelf zal ik door andere verplichtingen niet kunnen aanwezig zijn. Toch zie ik het als een nieuwe mijlpaal als porno-actrice.”

(SBR)