Is Roosje Pertz de laatste kans op West-Vlaamse overwinning in De Slimste Mens?

Met het vertrek van Mohsin Abbas en straks de terugkeer van Daphne Agten, rust de laatste West-Vlaamse hoop op een overwinning op de schouders van comedienne Roosje Pertz.

De West-Vlamingen in het 22ste seizoen van De Slimste Mens ter Wereld zorgden de afgelopen weken voor flink wat animo. Helaas bleef het voor Sali Haidara beperkt tot één deelname, en voor Anastasya Chernook, Hetty Helsmoortel, Melissa Depraetere en Tom Eerebout tot twee deelnames.

Mohsin Abbas zou met zijn drie deelnames het oorspronkelijk net niet schoppen tot de finale, maar door het afzeggen van Simon Mignolet – die vier deelnames had – werd hij toch opgevist. En met succes, want deze keer hield hij het vijf afleveringen vol tot hij begin deze week naar huis werd gespeeld door Bart Appeltans.

Emmy-winnaar

De enige West-Vlaamse hoop die we nog hebben, ligt bij Roosje Pertz die het dankzij haar zes deelnames schopt tot de halve finale. De comedienne heeft net als Geert Meyfroidt, de winnaar van 2021, West-vlaamse Roots. Haar vader – Eric Pertz- was immers afkomstig van Eernegem, maar verhuisde later naar het Brabantse. Hij werd bij de VRT een producer van onder meer historische documentaires. Meer nog: hij was de eerste Belgische Emmy-winnaar met een documentaire over Anne Frank.

Haar tante, Kristine Pertz, woont vandaag nog in Oudenburg, en was tot twee jaar geleden nog kleuterjuf in de Gemeenteschool van Ichtegem. Meer nog: haar zoon – Jens Ballière – is vandaag schepen in Oudenburg.

Of Roosje het schopt tot de finale én De Slimste Mens, zien we vanaf 21.15 uur op Play4.