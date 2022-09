Inwoners van Lo-Reninge keken massaal naar eerste aflevering van Chantal: “Ook mijn buur heet Louwage”

Heel wat inwoners van Lo-Reninge zaten zondagavond aan het televisiescherm gekluisterd voor de eerste aflevering van de fictiereeks Chantal op Eén. Veel scènes van de spin-off van Eigen Kweek, met Maaike Cafmeyer in de hoofdrol, werden namelijk gefilmd in en rond het administratief centrum van de stad Lo-Reninge op de Markt in Lo. De reacties waren over het algemeen positief.

De nieuwe reeks draait rond Chantal Vantomme, vertolkt door Maaike Cafmeyer, die aan de slag gaat als politieagent in Loveringem. Ondertussen is ook al de tweede reeks ingeblikt. De eerste aflevering van de eerste reeks werd zondagavond uitgezonden.

“Ik vond het zalig”, zegt Kelly Denuwelaere. “Dat West-Vlaams taaltje vind ik top en je herkent ook veel locaties. Mooie reclame voor de streek. En het grappige is dat ik ook een buur heb met de familienaam Louwage (de nog al vreemde overburen van Chantal die de buurt terroriseren, red.).”

Nog wat loslopen

Ook Xavier Decleyre zat zondagavond voor zijn televisiescherm. “Het was niet slecht, maar ik had er toch wat meer van verwacht”, zegt hij. “Het is natuurlijk de eerste aflevering en het moet nog wat loslopen.”

Godelieve Melis is fan. “Ik vond het zeer goed, vooral ook omdat de plaatsen waar werd gefilmd herkenbaar zijn voor mij”, zegt ze. “Ik heb ze ook soms zien filmen in Reninge, dat maakt het nog specialer. Het kleine meisje (de dochter van Chantal, red.) vertolkt haar rol schitterend.”

Onze toeristische dienst is bezig met de ontwikkeling van een aantal ideeën omtrent deze reeks Burgemeester Lode Morlion

Bea Desmedt miste een beetje diepgang en geheimzinnigheid zoals bij Eigen Kweek. “Ik ben er niettemin van overtuigd dat het per aflevering alsmaar beter zal worden”, zegt ze. “Het is en blijft goede en ontspannende fictie met heel goede acteurs en in de taal van de heel mooie locatie die ze gekozen hebben als filmdecor.”

Godlieve Boone keek ook. “Ik vond het goed”, zegt ze. “Het is vooral leuk dat je weet waar het zich afspeelt. Café De Misère heb ik goed gekend.”

Zorgeloze zondagavond

Burgemeester van Lo-Reninge Lode Morlion (Dynamisch) is tevreden over het resultaat. “Het is plezant kijken, echt ontspanning waarbij Maaike Cafmeyer haar rol bijzonder goed speelt”, zegt de burgemeester. “Chantal ‘draagt’ wel degelijk het verhaal. Dit is volgens mij ideale televisie voor een zorgeloze zondagavond, rustig genietend in je luie zetel.”

“De beelden van onze streek, maar ook van Lo-Reninge zijn bijzonder mooi”, gaat Lode Morlion verder. “Ik hoop dat men deze reeks koppelt aan onze regio, want de opnames gebeurden zowel in Lo-Reninge, Alveringem als Veurne en dat de toekomstige toerist op zoek zal gaan naar die locaties die duidelijk in beeld werden gebracht. Onze toeristische dienst is in ieder geval bezig met de ontwikkeling van een aantal ideeën omtrent deze reeks. Dat wordt in het najaar verder uitgewerkt om volgend seizoen uit te rollen.”