Ine Beyen geeft live commentaar bij Tour de France Femmes: “Er is nu veel meer spektakel”

Onder het mom ‘beter laat dan nooit’ krijgen vrouwen eindelijk een volwaardige Tour de France. Ine Beyen, ex-profwielrenster uit Oostende, geeft live commentaar bij de wedstrijd en draaide voor ‘Vive le vélo’ boeiende reportages met vrouwen die de sport mee groot maakten. “Je leeft meer mee als je het verhaal achter de renster kent.”

Op de dag dat de mannen aankomen in Parijs, wordt het startschot gegeven van de Tour de France Femmes. Voor het eerst, jawel. Niets te vroeg voor een equivalent voor een event dat bijna 120 jaar geleden ontstond door en voor mannen. De achtdaagse rittenkoers heeft een mooi parcours en belooft een knappe strijd tussen enkele topfavorieten.

De ritten worden rechtstreeks uitgezonden op Eén met commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Die laatste maakte ook een veelbelovende rubriek voor ‘Vive le vélo’, dat voor de gelegenheid blijft doorlopen. Beyen is de juiste vrouw op de plaats, want als geen ander kent ze het klappen van de zweep binnen een peloton, net als haar man Serge Pauwels. Tot een kleine tien jaar geleden koerste Ine zelf, toen voor Topsport Vlaanderen.

“Je leeft meer mee als je het verhaal achter de renster kent”

Ze heeft naar eigen zeggen geen spijt dat ze gestopt is, want aan variatie geen gebrek. Zo is ze presentatrice, werkt ze mee aan een podcast en heeft ze nog heel wat zijprojecten in de pijplijn zitten. Al staat deze Tour de France Femmes met stip in haar agenda. “Ik kijk er echt naar uit. De tijd was er meer dan rijp voor. Er is de afgelopen jaren heel veel veranderd. De aandacht is exponentieel gestegen, net als het niveau. De top is veel breder geworden. Vroeger had je vijf toprensters, en de rest reed mee. Maar nu is er veel meer spektakel en wordt er ook tactischer gekoerst. Er is zeker nog groeimarge. Want je ziet nu ploegen van 12 of 13 rensters. Dat mag gerust nog wat meer zijn. Als deze Ronde eventueel naar twee weken zou gaan, is dat geen overbodige luxe. Het gaat traag, maar het gaat vooruit”, klinkt het positief. “Beter één week dan twee weken waar iedereen wat afwachtend koerst.”

Vive le Vélo

Naast de commentaar levert Ine ook reportages aan voor ‘Vive le vélo’. Daarbij ging ze op bezoek bij de pioniers van het vrouwenwielrennen. Zo raakte ze onder meer exclusief binnen bij Marianne Vos. “Een privilege om dit soort reportages te maken. Want wat zorgt ervoor dat we fan zijn van Wout van Aert? We kennen zijn levensverhaal, zijn vrouw, hun zoontje… Voor vrouwen ontbreekt die achtergrond nog wat, maar ik wil daar graag iets aan doen.”

Waar hoopt ze dat de koers binnen vijf jaar staat? “Ik hoop vooral dat er geïnvesteerd wordt in de ploegen die geen WorldTour zijn. De top moet nog veel breder, zodat rensters niet genoodzaakt meer zijn dit te combineren met studies of een job.”