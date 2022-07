“Ik ben het type dat er voor gaat”

Vanaf maandag schotelt Play4 ons ‘Het Beste Bod’ voor, waarbij twaalf verzamelaars bieden op schatten van de rommelmarkt. Naast Dominique Persoone en Rik Verheye zien we ook experten als Paul De Grande en Robbe De Backer. Die laatste werd wereldberoemd in Vlaanderen met ‘Expeditie Robinson’.

Verschillende experten gaan op zoek naar leuke voorwerpen, verborgen schatten en vergeten pareltjes op de Vlaamse rommelmarkten. Zes specialisten en zes bekende Vlamingen nemen het tegen elkaar op en proberen de verkoper te overtuigen met hun beste bod. Aan de kant van de BV’s zien we onder meer Dominique Persoone en Rik Verheye opduiken. Bij de experten stelen gouwgenoten Paul De Grande en Robbe De Backer de show. Zij proberen elkaar af te troeven met het hoogste bod. Robbe (34) kennen we als trotse zaakvoerder van ‘Brocante Café’ in Brugge en ‘Verkoopzaal Robbe’ in Diksmuide, maar misschien nog het meest als winnaar van ‘Expeditie Robinson’ in 2018. “Dit programma was heel tof om te doen”, klinkt het enthousiast. “Zondag probeer ik te houden als een vrije dag, zeker ook voor ons zoontje, dus een bezoek aan de rommelmarkt zit er niet altijd in. Vaak ontdek ik zaken in inboedels, waarvoor mensen mij steeds vaker zélf contacteren. Het leukste aan de job is niet weten wat er op je afkomt. Dat maakt het altijd spannend.”

En ook niet bepaald makkelijk blijkbaar. “Vroeger kwam je ergens aan en had je nog een hele inboedel. Nu word je als opkoper al vaak geconfronteerd met stukken die al weggehaald zijn of doorverkocht via pakweg Facebook of aan vrienden. De interesse bij de mensen is groter geworden. Er wordt ook al lang niet meer neergekeken op tweedehands, zeker door wat er allemaal speelt in de wereld. Mensen gaan vaker op zoek naar een goedkoper en duurzaam alternatief. Brocante wint dan ook aan populariteit.”

Pittige combo

Het zorgt er voor dat Robbe allerminst stil zit tegenwoordig. “Mijn vader is ermee gestopt, dus ik heb zijn inboedel overgenomen, die ik nu volop verhuis naar een grotere loods. Halfweg september zetten we ook de jaarlijkse braderie op poten in de Langestraat in Brugge. Op vrijdag sta ik zelf nog in het café en ik prijs me gelukkig dat mijn moeder en vriendin vaak bijspringen. Een pittige combo, ja. Maar het lukt. Ik ben immers een type dat er altijd voor gaat.”

Het Beste Bod: vanaf 1 augustus van maandag t.e.m. donderdag om 20.45 uur op Play4.