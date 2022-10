Huis Harry en Jerina uit ‘Huis Gemaakt’ nog steeds niet verkocht

Het huis in Kortrijk dat Harry en Jerina tijdens het VTM-programma ‘Huis gemaakt’ in 2021 renoveerden, is nog steeds niet verkocht. De vraagprijs op immowebsite property-vastgoed.be is intussen met 46.000 euro gezakt, van 345.000 naar 299.000 euro.

In mei 2021 grepen Kortrijkzanen Harry en Jerina net naast de hoofdprijs in het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’. Het koppel had ook niet voldoende geld om het huis zelf aan te kopen. Uiteindelijk verhuisden ze dankzij een crowdfunding naar een rijhuis in Kortrijk.

Gebreken

De gerenoveerde woning werd te koop gezet, met eind juni 2021 de eerste kijkdagen. Door gebreken als een lek in de badkamer, een onafgewerkte keuken en de elektriciteit die niet conform was, geraakte het huis niet verkocht. Meer dan een jaar later is het huis nog steeds op de markt. De prijs werd verlaagd tot 299.000 euro. Geïnteresseerden kunnen terecht bij property-vastgoed.be.