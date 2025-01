Hij stond al op de set met Koen De Bouw en Matteo Simoni… nu duikt Bjarne ook op in ‘Familie’

De kijkers van ‘Familie’ werden vanavond verrast door de intrede van een nieuw personage. De jonge Rube komt vragen stellen na de dood van zijn vader. Voor Bjarne Devolder uit De Panne een nieuwe stap in zijn korte, maar indrukwekkende carrière.

In de VTM-reeks ‘Familie’ zindert de dood van Bert al even na. Dat personage zorgde 20 jaar geleden al voor de nodige beroering toen hij een bastaardzoon bleek te zijn van de familie Vandenbossche. Maar omdat hij zich steeds vaker buitengesloten voelde, broedde hij op een plan om wraak te nemen. Hij vermoordde de ex van zijn lief en nam zijn identiteit aan, net als zijn gezicht via plastische chirurgie. Hij begon daarna een relatie met zijn nicht Mieke om tijdens een familiefeest een bom te laten ontploffen. Tijdens een seizoensfinale vorige zomer zagen we dat plan mislukken, maar kregen we een vooruitblik naar begin januari waar er wel een ontploffing plaatsvond. In die zogeheten midseasonfinale schoot Louise, die zijn dochter bleek te zijn en niet die van Peter, hem neer en bezweek hij aan zijn verwondingen.

Rube confronteert Louise aan het graf van zijn vader. © VTM

In de aflevering van vanavond zagen we dat er tijdens een bezoek aan Berts graf er een mysterieuze jongeman op dook. Hij deed zich voor als de zoon van Bert. “Jij bent de laatste die mijn vader heeft gesproken voor je hem hebt neergeschoten…”, viel hij met de deur in huis. Zorgt de intrede van de jongeman, die luistert naar de naam Rube, voor onheil in Familie?

In de rol van Rune herkennen we Bjarne Devolder uit De Panne. Tijdens zijn opleiding Kunsthumaniora in Brugge werd hij opgemerkt en gevraagd om mee te spelen in de film ‘Bastaard’. Daar stond hij op de set met onder meer Koen De Bouw, maar de film was allesbehalve succesvol.

Bjarne was eerder al te zien in ‘Bastaard’. © GF

Scoorde wel beter: ‘Rookie’, een film waar ook Matteo Simoni en Veerle Baetens in te zien waren. De afgelopen jaren zette Bjarne sterk in op theater bij onder meer SKaGeN. In 2022 zagen we hem twee keer opduiken op tv: in het eerste seizoen van Chantal (de aflevering met de boksclub, red.) en in Twee Zomers. Hij had ook een gastrolletje in ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ met Tom Waes. Hoelang hij in de huid kruipt van Rube, is nog niet duidelijk.

