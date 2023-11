Hans Tytgat was eerste directeur bij WTV, dat dertig jaar bestaat: “Het was een mooie maar uitputtende periode”

WTV viert zijn dertigste verjaardag en dan moet zeker ook Hans Tytgat (63) zijn zegje kunnen doen. Als eerste directeur zorgde hij er voor dat de nieuwe regionale zender meteen een succes werd. Dat maakte indruk en enkele jaren later mocht hij ook de collega’s van het Antwerpse ATV mee op de rails helpen zetten. “Dat was een mooie maar uitputtende periode.”

Hans Tytgat, geboren en getogen in Kortrijk, kan terugblikken op een opmerkelijke carrière. Hij begon als journalist bij de krant Het Volk, drukte daarna zijn stempel op het (regionale) televisielandschap vooraleer topfuncties op te nemen bij ondernemersorganisatie Unizo, elektronicagigant Sony en het beursgenoteerde waterbehandelingsbedrijf Ecodis om er enkele te noemen. Nu is hij met pensioen, maar uitrusten staat duidelijk niet in zijn woordenboek. Zo voorziet hij ondernemers van advies en overweegt hij om een rol te gaan spelen bij het Oost-Vlaamse AVS dat financieel in slechte papieren zit. Een wereldje dat hij als geen ander kent, want zijn carrière kwam pas echt op toerental bij WTV…

Begin jaren negentig was Stefaan De Clerck een van de voortrekkers om in de regio met een tv-zender te starten. Waarom wilde je daarin meegaan?

“Tv boeide me altijd al mateloos. Als journalist had ik voordien met open blik naar de wereld rondom mij leren kijken en daarmee dacht ik dat ik, in combinatie met mijn opleiding als marketeer, een rol van betekenis zou kunnen spelen bij WTV. Dat we niet het budget hadden waarover de nationale televisiezenders beschikten, zag ik als een uitdaging. Al moesten we dus wel creatief voor de dag komen om kijkers te lokken. Ik ben toen met het idee voor de dag gekomen om het nieuws de dag door non-stop te herhalen. Dat was nieuw en het heeft mee van WTV een succesverhaal gemaakt. Later begonnen ook alle andere spelers in het regionale tv-landschap op die manier te werken.”

Veel nationaal bekende journalisten hebben hun carrière gestart bij WTV of andere regionale zenders. Hen houden bleek vaak wel moeilijk te zijn.

“Dat klopt. Een van die talentvolle journalisten uit de beginperiode die ik mee heb aangetrokken bij WTV is Caroline Van den Berghe, die later bij de VRT is terechtgekomen en daar nu als gerechtsjournaliste uitstekend werk levert. Ook Jessie De Caluwé hebben we toen als nieuwsanker aangetrokken.”

Wie is Hans Tytgat? Privé: Hans Tytgat (63) woont op de grens van Sint-Martens-Latem en De Pinte. Hij heeft ruim veertig jaar in Kortrijk gewoond. Zijn dochter Tine werkt op de Nederlandse ambassade in Doha (Qatar). Loopbaan: Hans begon zijn carrière als journalist bij de krant Het Volk, werd daarna marketingmanager van de CM, de eerste directeur van WTV en leidde nadien ook ATV in Antwerpen. Voorts was hij ook marketingdirecteur van het beursgenoteerde waterbehandelingsbedrijf Ecodis en directeur ondernemerschap bij Unizo. Nu is hij vooral actief in de kunstwereld. Vrije tijd: Hans is ondervoorzitter van Lions Ghent Seaport.

Zeker die eerste jaren was WTV erg succesvol, in die mate zelfs dat de Antwerpse regionale zender ATV je benaderde.

“Ja, ATV kwam bij mij aankloppen omdat het daar niet liep zoals het moest en ze met open mond naar het succes van WTV zaten te kijken. Het probleem in Antwerpen was dat het journalistenteam bestond uit mensen van krantenredacties en dat is toch een andere wereld dan die van de tv-journalisten. Ik heb daar toen zo goed als een volledig nieuwe redactie samengesteld. Bij ATV heb ik het idee gelanceerd om reportage-items van de dag nadien al aan te kondigen, iets wat nu gemeengoed is maar toen nog niet bestond in ons land.”

Je hebt een uitgebreid curriculum en speelde geruime tijd een hoofdrol in het bedrijfsleven. Wat zie je zelf als jouw sterkste punt?

“Dat ik altijd en overal bezig was en ben met vernieuwing. Waar ik ook aan de slag ging, ik dacht altijd na over hoe ik de organisatie of het bedrijf kon verbeteren. Waar ik nog altijd trots op ben is op mijn tip om de Gouden Stier in te voeren in het topvoetbal in ons land. Daarbij kwam een logo met een gouden stier op een speciaal shirt terecht en dat wordt nog altijd gedragen door de topscorer van het moment.”

Je woont inmiddels al een aantal jaren in De Pinte. Volg je nog het nieuws in de regio?

“Jazeker en wat me van de voorbije maanden vooral is bijgebleven is de hele burgemeesterssaga in Kortrijk. Dat Ruth Vandenberghe na drie jaar lang uitstekend werk te hebben geleverd als burgemeester haar sjaal opnieuw moest inleveren aan Vincent Van Quickenborne vond ik toch wel een beetje wrang. Ik heb onlangs nog een gesprek gehad met Ruth en ik wil bekijken hoe ik haar als politica kan versterken vanuit mijn achtergrond.”

Tot slot, je wilde de foto bij dit interview graag in het stadhuis van Kortrijk laten nemen. Is daar een speciale reden voor?

“Ja, er is enige symboliek mee gemoeid. Daar heb ik 40 jaar geleden voor het eerst een publiek van notabelen toegesproken en gemerkt dat dit me goed lag. Dat was ter gelegenheid van de Klauwaertprijs die ik in het leven had geroepen bij de toenmalige CVP-jongeren. De gelauwerde was Gaston Geens, de eerste minister-president van de Vlaamse Regering en drijvende kracht achter Flanders Technology dat toen de economie van de toekomst symboliseerde. Ik denk er nog altijd met een goed gevoel aan terug.”