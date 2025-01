Game over voor Niels in ‘Big Brother’: “Ik ga mijn kinderen niet meer loslaten”

Vanavond moest Niels Mestdagh uit Blankenberge het ‘Big Brother’-huis verlaten. Dat deed hij evenwel met opgeheven hoofd.

Aanvankelijk was hij de enige West-Vlaming in het ‘Big Brother’-huis, maar gaandeweg kreeg Niels Mestdagh (38) uit Blankenberge al het gezelschap van twee andere gouwgenoten. De alleenstaande vader van twee zoontjes runt al twee jaar een springkasteelverhuurbedrijf en werkt daarnaast als vrijwillige brandweerman. Het hoefde dus geen betoog dat het hem niet ontbrak aan een zekere inzet. Meedoen aan het televisieprogramma was naar eigen zeggen de vervulling van een kinderdroom, maar het mocht niet zijn. Vrijdagavond moest hij het huis verlaten.

“Ik ben helemaal ok”, vertelde hij bij zijn afscheid. “Als ik thuis ben, ga ik mijn kinderen niet meer loslaten. Ik heb hier geleerd hoeveel de mensen thuis voor mij betekenen.”

