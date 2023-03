Fictiereeks ‘Nonkels’ maakt kans op prestigieuze prijs in… Canada

Nonkel Luc mag zijn flight simulator inruilen voor een echt exemplaar, want de West-Vlaamse fictiereeks ‘Nonkels’ van en met onder meer Rik Verheye steekt de oceaan over. De reeks is genomineerd voor een Rockie Award op een Canadees festival.

“Canada, nous sommes là, wi!” We horen het tante Carine al zeggen. De West-Vlaamse fictiereeks steekt immers de grote oceaan over, en maakt kans op een Rockie Award op het BANFF World Media Festival. Dat wordt jaarlijks uitgereikt in Banff, in de Canadese Rocky Mountains, waarbij ze televisiereeksen van over de hele wereld huldigen.

Annick Bongers, programmadirecteur Play Media, is alvast in de wolken. “On-ge-loof-lijk, maar vooral fantastisch nieuws. Nonkels won eerder dit jaar al een Kastaar maar reist nu ook succesvol Over de Oceaan. Opgemerkt worden aan de top van de internationale industrie is niet eenvoudig. Een nominatie in de wacht slepen is dan ook allesbehalve evident en illustreert hoeveel talent we in huis hebben. Ik ben dan ook enorm trots op ons voltallige team bij Woestijnvis, FBO, Play4 en Streamz en uiteraard kijk ik samen met velen uit naar het tweede seizoen van de reeks.”

Uitreiking op 12 juni

Producent Hilde De Laere (FBO): “Het is een feest om met zoveel talent te mogen samenwerken. Ik denk in de eerste plaats aan de voltallige cast die bijzonder veel kleur heeft gegeven aan deze reeks. Iemand een rol op het lijf schrijven is een kunst waarin scenaristen Jelle De Beule, Rik Verheye, Koen De Poorter en regisseur Jelle Gordyn letterlijk en figuurlijk bijzonder goed geslaagd zijn.”

Honderden formats uit bijna vijftig landen strijden op het festival om een Rockie Award die in heel wat verschillende genres worden uitgereikt waaronder drama, fictie, non-fictie, digitaal, podcasts,…De jury bestaat uit een gewaardeerd panel van meer dan 150 professionals uit de internationale industrie. De winnaars worden op 12 juni bekend gemaakt.

Tweede seizoen

In 2017 won ‘Callboys’ (Woestijnvis/FBO) een Rockie Award in dezelfde categorie. In 2010 werd de fictiereeks ‘Van Vlees en Bloed’ (Woestijnvis/FBO) rond slagersfamilie Vangenechten bekroond met de Rockie Award voor Beste Miniserie.

Nonkels won eerder dit jaar een Kastaar voor beste fictiereeks. Make-Up artiest Dorien Van Poucke ontving een Ensor voor Beste Make-Up voor Nonkels.

Nonkels is beschikbaar via Streamz en GoPlay. Het tweede seizoen van Nonkels zal worden uitgezonden op Play4 in 2024.