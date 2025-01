Féline neemt deel aan Lift You Up op VTM: “Op een podium ben ik precies een ander mens”

Féline Louwagie (19) uit Reninge is op vrijdag 31 januari te zien in de tweede aflevering van Lift You Up op VTM. Het jonge zangtalent heeft een brede muzieksmaak. Ze luistert af en toe samen met een pianist huwelijksvieringen op en sinds een jaar is Féline ook de frontvrouw van covergroep The Hotties Band.

Lift You Up is een gloednieuwe talentenjacht op VTM waarin alles draait om de groei van onbekend zangtalent. De kandidaten nemen letterlijk plaats in een lift terwijl ze een nummer zingen. Metejoor, Laura Tesoro, Jasper Steverlinck en Bart Peeters proberen hen vervolgens figuurlijk naar een hoger niveau te tillen. De winnaars krijgen de unieke kans om samen met hen een nummer uit te brengen.

In de tweede aflevering van Lift You Up op vrijdag 31 januari maakt Féline Louwagie uit Reninge haar opwachting. Het 19-jarige zangtalent is daarmee niet aan haar proefstuk toe. “Ik nam twee jaar geleden al eens deel aan Starstruck en kroop daar in de huid van Britney Spears”, zegt ze.

Veel ervaring

Féline heeft ondanks haar jeugdige leeftijd al aardig wat muzikale ervaring. “Ik zing eigenlijk al van toen ik heel klein was”, zegt de jongedame. “Nu luister ik samen met pianist Mees onder meer huwelijksvieringen op. We speelden dit jaar ook op de kerstmarkt in Gent.”

Maar het mag ook wat ruiger voor Féline. “Sinds een jaar zing ik bij de covergroep The Hotties Band uit Alveringem”, zegt de studente jazz/pop aan het MUDA in Evergem. “Mijn papa is goed bevriend met een van de bandleden. Hun zangeres stopte ermee en van het een kwam het ander. Ik ben veruit het jongste groepslid. Maar het klikt goed. We brengen voornamelijk songs uit de jaren zeventig en tachtig zoals nummers van Tina Turner en Chaka Khan, muziek uit mijn mama’s jeugdjaren. Ik ben eigenlijk nogal introvert van karakter, maar op een podium bloei ik helemaal open. Daar ben ik precies iemand anders. Heel wijs. Ik droom er dan ook van om op een of andere manier iets te bereiken in de muziekwereld.”

Veel mag Féline nog niet verklappen over haar deelname aan Lift You Up. “Maar de sfeer tijdens de opnames was fantastisch”, besluit Féline, die graag luistert naar flamencopop. “Het was een supertoffe groep. En wat een talenten allemaal!” (KVCL)