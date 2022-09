Extra reeks van Vive le Vélo tijdens laatste week Vuelta

Deze week mag Karl Vannieuwkerke onverwacht zijn Vive le Vélo-tafel opnieuw bovenhalen, nu het er naar uitziet dat Remco Evenepoel zou kunnen stunten in de Ronde van Spanje.

Presentator Karl Vannieuwkerke leerde nog lezen toen onze landgenoot Johan De Muynck de Ronde van Italië won. Zo lang is het dus geleden dat een Belgische wielrenner één van de drie ‘Grote Rondes’ won. Al komt daar straks misschien verandering in, want alle ogen zijn tegenwoordig gericht op Remco Evenepoel, die leider is in de wielerronde van Spanje. Stilaan is er dus een reële kans dat Remco Evenepoel die prestatie zal evenaren. Om de apotheose van deze mogelijk historische Vuelta extra in de verf te zetten, brengt Eén zeven dagen op rij Vive le Vélo.

Bekende gasten

Naar goede wielertraditie kijkt Karl Vannieuwkerke met drie gasten terug op de voorbije koersdag, vanop een tot de verbeelding sprekende locatie. Deze keer strijkt Vive le Vélo neer in het Pajottenland, de thuishaven van Remco, in Domein Coloma in Sint-Pieters-Leeuw. Daar komt trouwens ook de Remco Evenepoel-fietsroute langs. Mogen alvast mee aan tafel schuiven: Sven Vanthourenhout, Marijn de Vries, Cian Uijtdebroeks, José De Cauwer, Eddy Planckaert, Bert De Backer, Tom Steels, Yves Lampaert en Tim Declercq.

Sammy Neyrinck en Christophe Vandegoor zorgen voor bijdragen vanuit Spanje, maar ook in eigen land gaan we op zoek naar verhalen en achtergronden bij de prestatie van Evenepoel.

Het ritverslag van de Vuelta is ook in de slotweek elke dag (uitgezonderd de rustdag) live te volgen op Eén en bij Sporza.

‘Vive le Vélo’, van maandag 5 tot en met zondag 11 september om 22.15 uur.